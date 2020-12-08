قول افغانستان برای تأمین امنیت خط آهن خواف-هرات

علی جدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افتتاح خط آهن خواف-هرات در ۵ شنبه هفته جاری اظهار داشت: ما به دستور رئیس مجلس و در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، غیر حوزه حمل و نقل، بحث‌های دیگری را هم در دست پیگیری داریم که مهمترین آن، تسهیل تردد تجار افغانستانی به کشور برای خرید محصولات ایرانی و صادرات آن به افغانستان است.

وی با اشاره به تکمیل راه آهن خواف-هرات و همچنین بهره برداری از راه آهن چابهار-زاهدان طی ماه‌های آتی که در راستای افزایش ارتباطات حمل و نقلی دو کشور است، افزود: ما در سال‌های اخیر حجم مناسبی از صادرات به افغانستان داشته‌ایم و می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های اخیر خصوصاً راه آهن خواف-هرات آن را تقویت کنیم.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان ادامه داد: در قالب این گروه دوستی پارلمانی، به دنبال توسعه صادرات کالا از کشورمان به افغانستان و همچنین ترانزیت کالا از خاک ایران میان افغانستان با دیگر کشورها هستیم.

وی به توسعه مرزهای شرقی اشاره و اظهار کرد: در حاشیه ایستگاه راه آهن خواف-هرات و دیگر پایانه‌های مرزی ایران و افغانستان، به دنبال توسعه بازارچه‌های مرزی و پایانه‌های صادراتی میان دو کشور هستیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به دیداری که رئیس گروه دوستی مجلس افغانستان و سفیر افغانستان در ایران با قالیباف رئیس مجلس داشتند، گفت: در این دیدار علاوه بر ابلاغ پیام تسلیت دولت، ملت و مجلس ایران به کشور دوست و برادر افغانستان در پی حادثه تروریستی دانشگاه کابل، موضوعات اقتصادی نیز بررسی شد.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست، موضوع راه آهن خواف-هرات و بازارچه‌های مرزی دو کشور بررسی شد؛ بحث تولید هم در خاک این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان درباره امنیت خط آهن خواف-هرات با توجه به اینکه در سال‌های اخیر چند مورد حمله انتحاری از سوی طالبان در این خط آهن انجام شد و تعدادی از کارگران و مهندسان کشته شدند، یادآور شد: دولت افغانستان برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی، چاره‌ای جز ارتقای امنیت خصوصاً امنیت این خط ریلی ندارد چون برای تأمین کالاهای مورد نیاز باید از این خط آهن اقدام به جابجایی کالا کند.

وی تأکید کرد: مسئولان افغانستانی قول داده‌اند که امنیت این خط آهن را تأمین کنند و باید به مسیر مناسبی برای ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خط آهن خواف-هرات قرار است پنج شنبه این هفته ۲۰ آذر با حضور ویدیوکنفرانسی رؤسای جمهور دو کشور ایران و افغانستان به بهره برداری برسد.