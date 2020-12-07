به گزارش خبرنگار مهر، جعفر طولابی در سخنانی با اشاره به اینکه در حال حاضر خرم آباد چهار هزار و ۲۰۰ هکتار مساحت و محدود قانونی شهری دارد، اظهار داشت: از این میزان ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده است.

معضل بافت‌های فرسوده در شهر خرم‌آباد

وی، عنوان کرد: این بافت‌های فرسوده در حدود ۱۱ محله شهر خرم آباد قرار دارند.

فرماندار مرکز لرستان با اشاره به وجود ۶۷ هکتار بافت تاریخی و مذهبی در شهر خرم آباد، افزود: همچنین ۲۲۰ هکتار بافت پیرامونی نیز خارج از شهر خرم آباد وجود دارد.

طولابی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی شهر خرم آباد با ویژگی‌ها و مزیت‌هایی که دارد زیبنده شهروندان خرم آبادی نیست، گفت: یکی از مشکلات موجود در شهر خرم آباد بحث بافت‌های فرسوده بوده و واقعاً تهدیدی جدی برای شهر خرم آباد محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد که این محله‌ها و بافت‌های فرسوده احیا، بهسازی و توانمندسازی شوند، ادامه داد: این امر از سوی ستاد بازآفرینی خرم آباد در دستور کار قرار گرفته است.

۱۲ منطقه حاشیه نشین خرم‌آباد در معرض آسیب‌های اجتماعی

فرماندار مرکز لرستان، تصریح کرد: مقدمات و مطالعات در این رابطه انجام شده و بخشی از کار در بعضی محلات قدیمی شهر نیز شروع شده و مستلزم تأمین اعتبار مورد نیاز در این رابطه هستیم.

طولابی با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی و حتی پدیده‌های امنیتی در این محله‌ها، بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه نشین شهر خرم آباد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ منطقه حاشیه نشین در خرم آباد داریم که متأسفانه در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه به شدت این موضوع در حال گسترش است، ادامه داد: با این وجود در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در حوزه وزارت کشور، استانداری و فرمانداری و مشارکت سایر دستگاه‌ها بر روی این موضوع کار در حال انجام است.

ساخت و سازهای غیر مجاز

فرماندار مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه در سال های گذشته این ساخت و سازها به شکل بی رویه‌ای در محدوده شهر و خارج از محدوده شهر به عنوان یک معضل انجام شده است.

وی با اشاره به ایجاد کمیته‌های مختلف برای برخورد و جلوگیری از این امر در شهر خرم آباد، بیان داشت: نمونه این امر در منطقه «فلک الدین» بود که طی ماههای گذشته تخریب شدند.

فرماندار مرکز لرستان که در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، عنوان کرد: متأسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز به یک معضل تبدیل شده و برای ساکنان آنها به لحاظ اصول شهرسازی و غیر استاندارد بودن یک نوع تهدید به حساب می‌آیند.