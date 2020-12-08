  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۳

برای دومین بار در تاریخ؛

اجلاس اقتصادی داووس بیرون از سوئیس برگزار خواهد شد

اجلاس اقتصادی داووس بیرون از سوئیس برگزار خواهد شد

اجلاس اقتصادی جهانی که رهبران سیاسی و تجاری را گرد هم می‌آورد سال آینده به جای سوئیس در سنگاپور برگزار خواهد شد چراکه پاندمی کرونا برگزاری ایمن این اجلاس در اروپا را با چالش روبرو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اجلاس اقتصادی جهانی که رهبران سیاسی و تجاری را گرد هم می‌آورد سال آینده به جای سوئیس در سنگاپور برگزار خواهد شد چراکه به اعتقاد برگزارکنندگان، پاندمی کووید ۱۹ برگزاری ایمن این اجلاس در اروپا را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده است.

این اجلاس به طور غیررسمی با نام تفرجگاه اسکی سوئیس، داووس، شناخته می‌شود، چراکه هر ساله در ماه ژانویه در این محل می‌گردد. حالا برای دومین بار در تاریخ برگزاری این اجلاس از ۱۹۷۱ تا کنون، قرار است سیاست‌مداران و تاجران برتر جهان در خارج از سوئیس گرد هم جمع شوند. این اولین باری خواهد بود که اجلاس اقتصادی جهان در آسیا برگزار می‌شود.

در بیانیه‌ای که سازمان‌دهندگان اجلاس داووس منتشر کرده‌اند اعلام شد اجلاس سال ۲۰۲۱ در ۱۳ تا ۱۶ ماه می در سنگاپور برگزار خواهد شد. این اجلاس برای سال ۲۰۲۲ دوباره به داووس بازخواهد گشت.

پیش از این در ماه اکتبر هم برگزارکنندگان تصمیم گرفته بودند اجلاس سال آینده را به جای داووس که دسترسی سختی دارد، در مرکز سوئیس و در بورگناستاک برگزار کنند.

کد مطلب 5090549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها