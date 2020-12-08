اجلاس اقتصادی داووس بیرون از سوئیس برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اجلاس اقتصادی جهانی که رهبران سیاسی و تجاری را گرد هم می‌آورد سال آینده به جای سوئیس در سنگاپور برگزار خواهد شد چراکه به اعتقاد برگزارکنندگان، پاندمی کووید ۱۹ برگزاری ایمن این اجلاس در اروپا را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده است.

این اجلاس به طور غیررسمی با نام تفرجگاه اسکی سوئیس، داووس، شناخته می‌شود، چراکه هر ساله در ماه ژانویه در این محل می‌گردد. حالا برای دومین بار در تاریخ برگزاری این اجلاس از ۱۹۷۱ تا کنون، قرار است سیاست‌مداران و تاجران برتر جهان در خارج از سوئیس گرد هم جمع شوند. این اولین باری خواهد بود که اجلاس اقتصادی جهان در آسیا برگزار می‌شود.

در بیانیه‌ای که سازمان‌دهندگان اجلاس داووس منتشر کرده‌اند اعلام شد اجلاس سال ۲۰۲۱ در ۱۳ تا ۱۶ ماه می در سنگاپور برگزار خواهد شد. این اجلاس برای سال ۲۰۲۲ دوباره به داووس بازخواهد گشت.

پیش از این در ماه اکتبر هم برگزارکنندگان تصمیم گرفته بودند اجلاس سال آینده را به جای داووس که دسترسی سختی دارد، در مرکز سوئیس و در بورگناستاک برگزار کنند.