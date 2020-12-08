اهدا بیش از ۲۳۰ جلد کتاب ارزشمند توسط رئیس سابق صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امین‌زاده، رئیس فرهنگسرای اندیشه با اشاره به روزهای قرنطینه و محدودیت‌هایی که بدین واسطه پیش آمده است، گفت: محدودیت‌هایی که به واسطه کرونا ایجاد شد، سبب شد تا بیشتر در خانه بمانیم و اوقات فراغت بیشتری را در کنار خانواده تجربه کنیم. خانه‌نشینی بخش زیادی از تفریحات سالم را از خانواده‌ها گرفته است. اوقاتی که با طبیعت‌گردی، حضور در پارک‌ها، مسافرت و … پر می‌شد اما حالا به دلیل شرایطی که به وجود آمده است، امکان انجام چنین کارهایی وجود ندارد.

وی کتابخوانی را یکی از سرگرمی‌های خوب در این ایام دانست و گفت: کتابخوانی و پر کردن اوقات فراغت با یار مهربان یکی از سرگرمی‌هایی است که در این روزها می‌تواند بسیار مفید باشد؛ به ویژه اینکه اعضای خانواده کنار یکدیگر بوده و می‌توانند تجربیات خود برای معرفی کتاب‌های خوب را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. کرونا در کنار تمام مشکلاتی که برای جامعه بشری به وجود آورد، فرصتی به او دست داد تا در خلوت ایجاد شده به کتابخوانی روی بیاورد.

وی ادامه داد: همان طور که کتابخوان‌ها فرصتی برای کتابخوانی پیدا کردند، مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها نیز باید این فرصت را مغتنم شمرده و از هیچ تلاشی برای تشویق علاقه‌مندان به کتابخوانی دریغ نکنند. این موضوع در ۲ جنبه می‌تواند بررسی شود؛ یکی آنکه کتاب‌های خوبی را به مخاطبین خود معرفی کرده و در اختیارشان بگذارند و جنبه دیگر آنکه با برنامه‌های تشویقی و ترغیبی آنان را به کتابخوانی دعوت کنند.

امین‌زاده با تاکید بر برنامه‌های فرهنگسرای اندیشه در جهت دعوت مخاطبین به کتابخوانی گفت: فرهنگسرای اندیشه به عنوان مرکزی فعال در امر کتابخوانی تلاش کرده است تا از این فرصت نهایت استفاده را ببرد و با ایجاد پویش‌های کتابخوانی در فضای مجازی مخاطبین را به کتابخوانی دعوت کند. علاوه بر این، تلاش کرده است تا با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان، کتاب‌های خوب را در فضای مجازی معرفی، نقد و بررسی کند.

رئیس فرهنگسرای اندیشه خاطرنشان کرد: کتابخانه فرهنگسرای اندیشه نیز با در اختیار داشتن بیش از ۵۹ هزار نسخه کتاب در بخش‌های کودک و نوجوان، نشریات، کتب مرجع و کتاب‌هایی مخصوص نابینایان آماده خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان است و تلاش می‌کند با برگزاری برنامه‌هایی در فضای مجازی به مناسبت‌های مختلف از جمله هفته کتاب، حال و هوای کتاب و کتابخوانی را حفظ کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه اهدای کتاب سنت حسنه‌ای است که به کتابخوان‌تر کردن جامعه کمک می‌کند، گفت: بدون شک اهدای کتاب‌های ارزشمند به کتابخانه‌ها نیز یکی از کارهایی است که می‌تواند به ترغیب کتابخوان‌ها و افزایش سرانه مطالعاتی در کشور کمک کند. این موضوع اگر از سوی اشخاص شناخته‌شده‌تر نیز باشد اهمیتی صدچندان دارد چرا که توجهات را به خود جلب کرده و سبب می‌شود علاقه‌مندان بیش از گذشته به موضوع کتابخوانی توجه داشته باشند.

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۷ از اهدای مجموعه کتابی توسط رئیس سابق سازمان صدا و سیما به فرهنگسرای اندیشه خبر داد و گفت: جناب آقای عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای دومین بار تعدادی از کتاب‌های خود را به کتابخانه فرهنگسرای اندیشه اهدا کرده است. او که پیش از این بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب به این مرکز اهدا کرده بود، حالا نیز نزدیک به ۲۳۶ جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه فرهنگسرای اندیشه اهدا کرد. بر خود لازم می‌دانم از توجه ایشان نسبت به جایگاه کتاب، امر مهم کتابخوانی و توسعه فرهنگ مطالعه در سطح عمومی که باعث تشویق مردم به کتاب خواندن می‌شود، تقدیر و تشکر نمایم. بدون شک توجه مسئولین فرهنگی کشور به این موضوع مهم نه تنها باعث تقویت منابع و بنیه علمی کتابخانه‌ها می‌شود بلکه سنت حسنه نذر فرهنگی را در جامعه گسترش می‌دهد.

براساس این گزارش، در این مجموعه کتاب‌ها که به تازگی به کتابخانه فرهنگسرای اندیشه اهدا شده است، آثاری با موضوعات عمومی از قبیل ادبی، تاریخی، داستان، علوم اجتماعی و … به چشم می‌خورد. از جمله کتاب‌های اهدا شده در این مجموعه که به زودی در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد می‌توان به «گلستان یازدهم» نوشته بهناز ضرابی زاده انتشارات سوره مهر، «انسان ۲۵۰ ساله» نوشته مقام معظم رهبری، نشر مؤسسه ایمان جهادی، «نیازهای معنوی خانواده» نوشته سیدرضا تقوی نشر جهاد کشاورزی، «لشگر خوبان» نوشته معصومه سپهری نشر سوره مهر، «خدا در زندگی انسان» و «خدا در اندیشه انسان» نوشته استاد مرتضی مطهری نشر صدرا و… اشاره کرد.