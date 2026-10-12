وحشت نتانیاهو از یک فیلم؛ «عوامل نازا محاکمه شوند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهان اجرای تحقیقات فراگیر درباره تمام عوامل فیلم نازا و محاکمه آنها به اتهام ارتکاب جرایم خطرناک مرتبط با امنیت اطلاعات و آسیب زدن به منافع سیاسی و امنیتی این رژیم شد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو از رئیس ستاد ارتش و رئیس سرویس شاباک رژیم صهیونیستی خواست برای انجام این تحقیقات ورود کنند. وی اشاره ای به نوع اتهامات این افراد یا جرایمی که مرتکب شده اند نکرد.

«نازا» که موضوع آن افشای جنایت‌های سازمان یافته رژیم صهیونیستی در غزه است شبانه از روی پشت بام‌های تل آویو فیلمبرداری شده و به بررسی کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه می‌پردازد.

فیلم «نازا» را ۲ کارگردان اسرائیلی، یووال آبراهام و راشل سزور ساخته‌اند. آنها ۲ تن از ۴ کارگردانی هستند که به صورت مشترک فیلم مستند برنده اسکار ۲۰۲۵ «سرزمین دیگری نیست» را ساخته بودند. حالا این فیلم جدید هم در ونیز با تشویق ۲۴.۵ دقیقه‌ای گسترده روبه‌رو شد و پس از آن با نمایش در جشنواره فیلم نیویورک استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد.

در این فیلم نشان داده می شود که چگونه نظامیان صهیونیست از هوش مصنوعی برای انجام حملات علیه نوار غزه استفاده می کنند. همچنین شهادت ۲۴ تن از عناصر جاسوسی رژیم صهیونیستی در این فیلم در خصوص کشتار تعمدی تعداد زیادی از فلسطینی ها درج شده است.