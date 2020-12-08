به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان صبح سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود که به مناسبت ۹ دی و همچنین سالگرد شهید سلیمانی و اربعین شهید فخری زاده در سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد، بیان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در راستای گرامی داشت شهید فخری زاده صورت دهیم، استخراج الگوی دانشمند اسلامی از ایشان است.

وی با بیان اینکه شهید فخری زاده به عنوان الگوی علوم اسلامی معرفی شود زیرا دارای سجایای علمی و اخلاقی پرشماری بوده است، افزود: دانشگاه‌ها باید به این زمینه ورود کرده و الگوی علوم اسلامی را تبیین کنند.

برگزاری مراسم گرامی داشت شهید فخری زاده

رئیس تبلیغات اسلامی شاهرود با بیان اینکه شهادت شهید فخری زاده و تشییع پیکر ایشان با مظلومیت همراه شد، بیان کرد: شرایط کشور در زمان شهادت ایشان و ماجرای محدودیت‌های کرونایی سبب شد تا هم خبر شهادت و هم تشییع ایشان در مظلومیت برگزار شود و لذا باید نهادهای فرهنگی و علمی تلاش مضاعفی برای شناساندن این شهید والامقام داشته باشند.

عبداللهیان با بیان اینکه در صورتی که کرونا نبود مردم تشییع باشکوهی برای شهید فخری زاده رقم می‌زدند که سرمایه اجتماعی بی بدیلی را نیز برای نظام اسلامی ایران فراهم می‌ساخت، گفت: یکی از پیشنهادات برای اربعین این شهید گرانقدر برگزاری مراسم یادبود به صورت مجازی و با حضور ویدئوکنفرانسی سخنرانان معتبر مانند آنچه در برخی شهرهای ایران مانند قم برگزار شد، است.

وی افزود: شهرستان شاهرود امروز در وضعیت نارنجی قرار دارد و امیدواریم تا در روزهای آتی به زرد نیز تغییر وضعیت داشته باشد می‌توان برنامه‌ای را نیز با حضور محدود مردم مانند آنچه در محکومیت توهین به ساحت پیامبر (ص) و روز قدس در شهرستان با فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد، باشیم که در این مراسم نیز می‌توان سخنرانی را از راه دور و از طریق ویدئو کنفرانس دعوت کرد زیرا مقام شامخ شهید فخری زاده دارای ارزش بی بدیلی برای ملت ایران اسلامی است و مردم باید این ارزش را بیش از پیش بدانند.