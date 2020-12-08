انزلی نارنجی شد/ لزوم رعایت محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد کرونا بندرانزلی، اظهار کرد: با افزایش تست‌های مثبت پی سی آر و بستری‌ها در انزلی وضعیت این شهرستان از زرد به نارنجی تغییر یافته است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید در بندرانزلی و آسیب دیدن کسبه و صنوف مختلف از شیوع ویروس کرونا، افزود: با توجه به دستورالعمل تعریف شده برای تعطیلی برخی از صنوف از تیم‌های اجرایی تقاضا دارم ابتدا با ارشاد و تذکر و سپس تذکر کتبی و مهلت ۲۴ ساعته، خواستار تعطیلی آن صنف باشند و استفاده از ابزار قانون و اقدامات بازدارنده در مرحله سوم صورت پذیرد.

فرماندار انزلی با تاکید بر لزوم همراهی مردم و رسانه‌ها برای اجرای هرچه بهتر این طرح تا رسیدن به وضعیت مطلوب، تصریح کرد: همه ما به دنبال برگشت اوضاع جامعه به حالت عادی هستیم و یقیناً در اجرای تصمیمات حاکمیت گروهی آسیب دیده و متضرر می‌شوند.

میرغضنفری با بیان رویکرد دولت بر اساس تذکر و ارشاد بوده و به دنبال استفاده از قوه قهریه نیست، گفت: کرونا محاسبات همگان را بر هم ریخته و تصمیمات اتخاذ شده بر اساس قانون است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد وزارت بهداشت در تعیین وضعیت شهرها از آمار تعداد افراد با پی سی آر مثبت به تعداد بستری‌ها تغییر یافته است، افزود: انتقاد پذیر هستم اما انتظار می‌رود رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، همچون گذشته همراه و همگام با مسئولان باشند.

فرماندار انزلی با بیان اینکه برگزاری مراسم در مساجد و هیأت‌های مذهبی به صورت خودجوش انجام می‌شود، تاکید کرد: هیأت امنای مساجد باید توجیه شده و در صورت لزوم برگزاری مراسمی اطلاع رسانی شود تا شرایط لازم برای برگزاری آن با کنترل و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از نیروهای انتظامی، بهداشت و هلال احمر فراهم شود.

میرغضنفری با اشاره به انتقادهایی که از سوی رسانه‌ها نسبت به عملکرد وی در هفته گذشته شد گفت: انتقادها با رعایت چارچوب اخلاقی پذیرفتنی است و به عنوان یک مسئول اگر اشتباهی کنم وظیفه عذرخواهی بر گردن من است.