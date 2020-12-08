ششمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) با سخنرانی آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد.

در این مراسم از پوستر کتاب «اعلام العلما» دانشنامه روحانیت استان بوشهر اثر جدید آیت الله صفایی بوشهری رونمایی شد.

همچنین تعداد چهار نفر از برگزیدگان ششمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) به صورت خلاصه مقاله خود را ارائه کردند.

در این مراسم از زحمات و تلاش‌های هنرمند فقید محمود صادقی از اعضای دبیرخانه این کنگره تجلیل و به فرزند ایشان لوح تقدیر یادبود و آثاری متبرک شده آستان قدس رضوی اهدا شد.

ارسال ۴۰۰ اثر

دبیر ششمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) صبح سه‌شنبه در این مراسم اظهار داشت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا ششمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) به صورت مجازی برگزار شده است.

حجت الاسلام یوسف جمالی با اشاره به استقبال خوب طلاب، روحانیون و دانشجویان از این کنگره گفت: تعداد ۴۰۰ اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که پس از بررسی و داوری این آثار، تعداد ۳۲ اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

وی با اشاره به موضوعات این کنگره افزود: علوم معارف، علوم اسلامی و انسانی مرتبط با حوزه دین مانند فلسفه و کلام، اخلاق و تربیت، ادبیات عرب، تاریخ اسلام و تشیع، علوم قرآنی، شعار سال، گام دوم انقلاب و هم‌چنین زندگی‌نامه علمای استان بوشهر از موضوعات کنگره است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری کنگره، اضافه کرد: مهم‌ترین هدف از برگزاری کنگره علامه بلادی بوشهری، پرداختن به مشکلات جامعه، تشویق پژوهشگران طلاب و دانشجویان به ورود در حوزه پژوهش و شناخت روحانیون و فضلای استان بوشهر است.