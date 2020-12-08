دبیر: جایگاه ورزش ملی کشور مستلزم نگاه و توجه بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در ادامه حضور خود در سمنان با استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئولان آموزش و پرورش استان دیدار و گفت و گو کرد.

در دیدار علیرضا دبیر و آشناگر استاندار سمنان، وی با ارائه گزارشی از وضعیت کشتی کشور و لزوم توجه به این ورزش پرافتخار تصریح کرد: جایگاه ورزش ملی کشور بعنوان پرافتخارترین رشته‌ی ورزشی ایران در میادین جهانی و المپیک‌ها باید به طور ویژه دیده شود و حمایت از کشتی در استان سمنان نیز در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر جمعیت کشتی گیران در کشور پایین آمده و برای بازگشت به روزهای گذشته که کشتی بیش از یک میلیون ورزشکار داشت باید سخت کار کرد و یکی از دلایل اصلی سفرهای من به استان‌ها برطرف کردن این دغدغه بزرگ است.

استاندار سمنان نیز اظهار داشت: هر کمکی که بتوانیم به کشتی استان می‌کنیم و حمایت کامل خود را از این رشته بعمل خواهیم آورد. هیأت کشتی استان و اداره کل ورزش و جوانان ظرف یک هفته برنامه‌های خود را به استانداری ارائه دهند تا پس از تصویب در دستور کار قرار گیرد.

همچنین علیرضا دبیر در ادامه حضور در سمنان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئولان آموزش و پرورش استان دیدار و گفت و گو کرد. وی در این دیدار با اشاره به اهمیت ورزش کشتی در کشور و لزوم حمایت‌های مالی و امکاناتی برای پیشبرد اهداف آن در استان گفت: تمامی نهادها و سازمان‌های استان سمنان باید پای کار بیایند تا بتوانیم تحولی در کشتی استان ایجاد کنیم.

دبیر ادامه داد: کشتی ورزش پرافتخار و ملی ما ایرانیان محسوب می‌شود و هرچه در آن سرمایه گذاری کنیم جواب خواهیم گرفت.

وی در دیدار با مسئولان اداره کل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به تفاهم نامه امضا شده فی ما بین فدراسیون و وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدوارم هرچه زودتر تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش استان و هیأت کشتی به امضا برسد و امکانات آموزش و پرورش تمامی شهرهای استان در اختیار دانش آموزان کشتی گیر قرار گیرد.

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: اگر در کنار هم باشیم هزینه‌های مادی کم می‌شود، ضمن اینکه این امر هم افزایی را زیاد می‌کند و باعث پیشرفت کشتی و همچنین آمادگی جسمانی دانش آموزان می‌شود.

در پایان این نشست نیز محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن حمایت از ورزش ملی کشور گفت: در تمامی زمینه‌هایی که امکان همکاری با فدراسیون کشتی وجود داشته باشد آماده کمک هستیم و حتماً از رشته کشتی حمایت لازم را بعمل می‌آوریم.