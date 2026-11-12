به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، بر اساس آماری که سازمان جهانی بهداشت منتشر کرده، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۹۳۱ حمله علیه بخش سلامت نوار غزه ثبت شده است.

طبق این آمار، حملات مذکور ۱۷۶ مرکز و تأسیسات بهداشتی و درمانی را هدف قرار داده و حدود هزار شهید و یک‌هزار و ۷۰۰ مجروح بر جای گذاشته است.

همچنین هر ۳۶ بیمارستان نوار غزه و صدها مرکز درمانی این منطقه در جریان حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند و شماری از آنها در پی بمباران، یورش نظامیان و محاصره از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده‌اند.

از جمله مهم‌ترین مراکز درمانی هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی می‌توان به بیمارستان‌های الشفاء، المعمدانی، ناصر، کمال عدوان و بیمارستان اروپایی غزه اشاره کرد.

این آمار بار دیگر ابعاد گسترده آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی غزه در جریان جنگ را نشان می‌دهد.