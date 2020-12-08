به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ارتش روبات‌های پرنده» نوشته تاد اچ. دودلر به‌تازگی با ترجمه مینا قنواتی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب سومین‌عنوان از مجموعه «سوپرمگس» است. نسخه اصلی «ارتش روبات‌های پرنده» سال 2016 منتشر شده است.

داستان‌های مجموعه «سوپرمگس» در «بوگندستان» رخ می‌دهند و شخصیت اصلی‌شان ابرقهرمانی به اسم سوپر مگس است که البته اسم اصلی‌اش یوجین است. حشره‌ها در شهر کوچکی به نام بوگندستان در کثیف‌ترین قسمت بوگندوترین زباله‌دانی شهر زندگی می‌کنند.

یوجین روزها یک دانش‌آموز ساده کلاس چهارمی است و شب‌ها ابرقهرمانی که بدی‌ها را نابود می‌کند؛ آن‌ هم نه هر بدی ساده و پیش‌پاافتاده‌ای را بلکه یک‌عالمه بدی و جرم و جنایت و خرابکاری و قلدری را که نابود کردنشان، کار هرکسی نیست به جز سوسک سرکش بزرگ.

«کوچک‌ترین ابر قهرمان دنیا» و «انتقام سوسک سرکش» عناوین دوجلد اول این‌مجموعه بودند و جلد چهارم هم با نام «حمله حشرات شرور» به چاپ خواهد رسید.

در جلد سوم، نقشه‌های سوسک سرکش برای دومین‌بار نقش بر آب می‌شوند، اما انگار قصد ندارد حالاحالاها دست از دیوانه‌بازی‌هایش بردارد. نقشه جدیدش هم واقعا ترسناک است چون می‌خواهد دوستی سوپرمگس و ککِ کولاک را به هم بزند. سوپرمگس و کک کولاک همیشه با هم رفیق بوده‌اند و جلوی سوسک سرکش ایستاده‌اند. ولی در سومین جلد مجموعه، اتفاقاتی افتاده و کک ما، دیگر آن کک همیشگی نیست. اخلاقش عوض شده و آن کک مهربانی که سوپرمگس می‌شناخت نیست...

در قسمتی از «اترش روبات‌های پرنده» می‌خوانیم:

آن‌شب خرابی‌های بیشتری در بوگندستان اتفاق افتاد. سوسک سرکش، کک کُفری، زِلینا و دانگ‌های دوقلو، محله چینی‌های بوگندستان را درب و داغان کردند. حشره‌های خرابکار بندهای رنگی فانوس‌ها را پاره کردند، تمام سطل آشغال‌ها را وارونه کردند و دنبال ته‌مانده غذاهای چینی گندیده و نودِل‌های بوگندو گشتند.

در تمام این‌مدت، کک کفری هی غرغر می‌کرد و پشت سر دوستش حرف می‌زد: «سوپر مگس هیچ‌وقت از قدرتش برای خوشگذرانی استفاده نمی‌کند. همه‌اش می‌خواهد از بقیه محافظت کند و دنیا را نجات بدهد.» بعد یک لقمه آشغال در دهانش گذاشت و گفت: «آخه چه لذتی دارد این کار؟»

سوسک سرکش گفت: «هیچ لذتی! اصلا از این به بعد باید به جای سوپرمگس بگوییم پیف‌پیف مگس، چون همیشه موقع خوشحالی ما، اَه و پیف می‌کند.»

این‌کتاب با ۱۲۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.