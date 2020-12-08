۱۶۱ روستا تا تابستان ۱۴۰۰ از منابع آب پایدار برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قصمی در تشریح وضعیت آبی روستاهای تنش دار استان، اظهار داشت: از مجموع یک هزار و ۱۷۵ روستای تحت پوشش آبفا، تعداد ۳۸۵ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر با تنش آبی روبرو هستند. همچنین آبرسانی به ۹۱ روستا با نیاز آبی معادل ۸ هزار و ۷۰۰ متر مکعب در ماه، به صورت سیار انجام می شود.

وی با اشاره به برنامه های شرکت آب و فاضلاب هرمزگان برای رفع تنش آبی و ایجاد منابع آب پایدار در روستاها، افزود: در حال حاضر پروژه هایی شامل ۱۰ سایت آب شیرین کن به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز برای تامین آب یکصد روستا در مناطق مختلف استان در دست اجرا داریم که با تکمیل این پروژه ها جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر از منابع آب پایدار بهره مند می شوند.

بهره مندی ۱۰۷ روستا از آب شرب پایدار در سال ۹۹

قصمی همچنین از اجرای ۹۹ پروژه آبرسانی به روستاهای استان خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه ها تعداد ۱۰۷ روستا با جمعیتی بالغ بر ۹۸ هزار نفر از طرح آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین تنش آبی را در روستاهای مرکز و شرق استان داریم که در این راستا تکمیل تعداد ۲۳ مجتمع آبرسانی شامل ۵۶۷ روستا از محل اعتبارات ملی و استانی در شهرستان های بندرعباس، میناب، بشاگرد، جاسک، رودان، حاجی آباد، قشم، بندرلنگه، بندرخمیر و بستک در دست اجراست.

وی افزود: اعتبار هزینه شده برای تکمیل این مجتمع های روستایی سه هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز این پروژه نیزهشت هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال است.

قصمی گفت: با توجه به اولویت بهبود آبرسانی به روستاها در طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب، در همین رابطه تاکنون حجم عملیاتی ۱۹ پروژه تک روستایی در مناطق مختلف استان با اعتبار ۶۴ هزار و ۹۴۴ میلیون ریال در سال مالی ۹۷ و ۹۸ اجرا شده است.

وی افزود: این پروژه ها شامل احداث ۲۶ مخزن ذخیره آب، ۴ ایستگاه پمپاژ، ۱۱۴.۷ متر خط انتقال و ۱۰۵.۳ متر شبکه توزیع است که با اجرای این پروژه ها، ۱۹ روستا از طرح ارتقاء آبرسانی به روستاها بهره مند شدند.

قصمی اظهار داشت: همچنین در سالا ۹۸، تعداد ۴ مجتمع روستایی شامل کشار، کرتی و گابریک کمبکی، سرچاهان و شهدادی، شهسوار و جانشینی با جمعیت ۷ هزار و ۹۲۰ نفر در شهرستان های بندرخمیر، جاسک، حاجی آباد و میناب از طرح ارتقاء آبرسانی به روستاها بهره مند شدند. همچنین اعتبار هزینه شده برای تکمیل عملیات اجرایی این مجتمع های روستایی ۵۴۲ هزار و ۸۳۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل آبفا استان در ادامه به برنامه های رفع تنش آبی درسال جاری و شش ماه های اول سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام (با پیشرفت فیزیکی بالا) را در دستور کار داریم و با تحقق این مهم، روند آبرسانی به ۴۷ روستا با جمعیتی بیش از ۲۹ هزار و ۴۴۶ نفر تا پایان سال جاری بهبود و ارتقاء می یابد.

وی افزود: با تکمیل پروژه های پیش بینی شده تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۶۱ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۸ هزار و ۳۲۳ نفر از آب شرب پایدار بهره مند خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پیش از این خبرگزاری مهر در دو گزارش از وضعیت تنش آبی در شرق هرمزگان خصوصاً روستاهای شهرستان های رودان و سیریک گزارش داده بود. همچنین حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس که فقط خبرگزاری مهر به آن پرداخت بود نسبت به نبود آب مناسب در سیریک گلایه کرد.