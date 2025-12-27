به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در نشستی به ریاست استاندار بوشهر و با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان آبفا کشور با اشاره به موقعیت ویژه شهرستان، بیان داشت: شهرستان تنگستان یکی از شهرستان‌های خاص کشور محسوب می‌شود، زیرا ۷۰ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی ساکن هستند و این تراکم جمعیتی در مناطق روستایی، بار سنگینی بر زیرساخت‌های آبرسانی تحمیل کرده است.

فرماندار تنگستان به آمار چشمگیر زیرساخت‌های موجود اشاره کرد و افزود: به دلیل پراکندگی جمعیت، ما در شهرستان ۲۵۰ کیلومتر خط انتقال آب و ۴۷۰ کیلومتر شبکه توزیع آب داریم.

وی تأکید کرد: با توجه به جمعیت بیش از ۹۰ هزار نفر و همچنین نبود منابع آبی پایدار و کافی برای تأمین آب در شهرستان، تنگستان با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه اجرای چند پروژه کلیدی می‌تواند به طور محسوسی این مشکلات را کاهش دهد، بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تکمیل مخزن و مجتمع آبرسانی سالم آباد، تکمیل مخزن و مجتمع آبرسانی بنه گز، احداث مخزن خائیز و سمل، اجرای خط انتقال شهید زنده بودی و اهرم به مخزن شرقی شهر اهرم تاکید و تکمیل آنها را برای کاهش تنش آبی حیاتی دانست.

سلیمانی خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش تنش آبی شهرستان ایفا کند و از مسئولین کشوری و استانی خواستار تخصیص منابع لازم برای اتمام به موقع این طرح‌ها شد.

در این نشست مشترک که به ریاست استاندار بوشهر و با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان آبفا کشور، فرماندار تنگستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مشکلات زیرساختی شهرستان تنگستان، به ویژه در حوزه تأمین و توزیع آب شرب، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.