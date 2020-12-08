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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۸

امروز رخ داد؛

جدیدترین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه کره‌شمالی

جدیدترین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه کره‌شمالی

وزارت خزانه داری آمریکا امروز در بیانیه‌ای از تحریم ۴ شرکت و ۶ کِشتی مرتبط با انتقال زغال‌سنگِ کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبگاه خود از تحریم ۶ شرکت، از جمله چند شرکت مستقر در چین و ۴ کِشتی مرتبط با انتقال زغال‌سنگ کره شمالی خبر داد.

دفتر کنترل دارائیهای خارجی (OFAC) وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا کرد که شرکت ها و کِشتی های تحت تحریم در حمل و نقل و صادرات زغال سنگِ کره شمالی فعالیت داشته اند.

بر اساس اعلام فتر کنترل دارائیهای خارجیِ وزارت خزانه داری آمریکا، اموال و دارائی های شرکت ها و کِشتی های مذکور در این کشور بر اساس دستورات اجرایی ۱۳۶۸۷، ۱۳۷۲۲ و ۱۳۸۱۰ بلوکه خواهند شد.

بهانه آمریکا از این اقدام، نقض قطعنامه ۲۳۷۱ شورای امنیت سازمان ملل پیرامون کره شمالی است.

گفتنی است، تا کنون ۳ دُور مذاکرات میان سران کره شمالی و آمریکا پیرامون موضوع هسته ای پیونگ یانگ با کارشکنی‌های مکرر واشنگتن به شکست منتهی شد.

پیونگ یانگ تا کنون چندین بار اعلام کرده است که هدف از برنامه دفاع موشکی و هسته ای این کشور مقابله با تهدیدات و اقدامات خصمانه آمریکا علیه کره‌شمالی است.

کد مطلب 5091265

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    نظرات

    • ناشناس US ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این یعنی نظام زور و سلطه منظور همان نظام کذائی امریکاست

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