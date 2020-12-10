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۲۰ آذر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۰

هفته دوم لیگ متمرکز والیبال بانوان؛

قهرمانی: سرویس زیادی خراب کردیم اما در نهایت پیروز شدیم

قهرمانی: سرویس زیادی خراب کردیم اما در نهایت پیروز شدیم

سرمربی تیم والیبال شهرداری قزوین پس از شکست تیم اکسون گفت: بازیکنانم سرویس زیادی خراب کردند اما در نهایت پیروز شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر هفته دوم لیگ متمرکز والیبال بانوان در گروه Aامروز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد. دو تیم شهرداری قزوین و اکسون از ساعت ۱۷ مقابل یکدیگر صف آرایی کردند و در نهایت تیم والیبال شهرداری قزوین در حالی که دو ست ابتدایی را با پیروزی پشت سر گذاشت در یک دیدار سخت با نتیجه سه بر دو پیروز شد.

اکرم قهرمانی سرمربی تیم والیبال شهرداری قزوین پس از پیروزی تیمش مقابل اکسون گفت: در نخستین بازی از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مقابل تیم اکسون قرار گرفتیم تیم اکسون نسبت به بازی گذشته خود بسیار هماهنگ‌تر بازی کرد.

وی ادامه داد: بازیکنان اکسون عالی بازی کردند. تیم خطاهای انفرادی زیادی داشت بازیکنان سرویس‌های زیادی خراب کردند اما در نهایت موفق شدیم پیروز شویم.

کد مطلب 5092761
ساناز سلیمان آبادی

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