به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ناجی عنوان کرد: همچنان شهرستانهای بندرعباس، حاجی آباد و بستک در وضعیت نارنجی و دیگر شهرستانهای استان هرمزگان در وضعیت زرد شیوع بیماری کرونا قرار دارند.
وی ادامه داد: بر این اساس در شهرستان های بندرعباس، حاجیآباد و بستک، ادارات ارائهدهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری با دو سوم کارکنان خود و در سایر ادارات، ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی، به سه شهرستان نارنجی در هرمزگان شامل بندرعباس، حاجیآباد و بستک و همچنین ورود خودروهای شخصیِ پلاک بومیِ این شهرستانها به سایرشهرها ممنوع است.
ناجی تصریح کرد: ممنوعیت تردد شبانه خودروهای مشمول از ساعت ۲۱ الی ۴ بامداد در شهرستانهای با وضعیت نارنجی و بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت استمرار دارد و بر اساس این مصوبه، این ممنوعیت در شهرستان بندرعباس، برقرار است.
وی گفت: سایر شهرستانهای استان هرمزگان در وضعیت زرد شیوع بیماری کرونا قرار دارند که در این شهرستانها کارکنان ادارات ارائهدهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور دو سوم کارکنان انجام خواهد شد.
جانشین و سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان خاطرنشان کرد: در شهرستانهای نارنجی استان هرمزگان شامل بندرعباس، حاجیآباد و بستک، مشاغل گروه سه و چهار تعطیل هستند و سایر مشاغل سطح یک و دو باید با رعایت دقیق تمامی پروتکلهای بهداشتی، فعالیت کنند و در سایر شهرستانهای استان که در وضعیت زرد قرار دارند، فقط مشاغل گروه چهار تعطیل خواهند بود.
ناجی بیان کرد: کلیه مراکز آموزشی (آموزشگاهها، مدارس، دانشگاهها و …) نیز در تمامی شهرستانهای استان هرمزگان، بهطور کامل تعطیل هستند و صرفاً کارکنانی که حضور آنان برای حفاظت فیزیکی و حفاظت تأسیسات و سامانههای الکترونیکی ضروری باشد، در محل کار خود حضور خواهند یافت.
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