سروش: فوت ۲ نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در استان کرمانشاه تأیید شد

علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بروز بیماری آنفلوآنزا در استان از نیمه دوم آبان‌ماه گزارش شده است، اظهار داشت: پایش‌های انجام‌شده در مراکز درمانی و نتایج ثبت‌شده در سامانه‌های مراقبتی نشان می‌دهد که این بیماری با سرعت قابل توجهی در سطح استان گسترش یافته است.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های علمی و معیارهای نظام مراقبت بیماری‌ها، سطح هشدار شیوع ویروس آنفلوآنزا ۱۰ درصد اعلام شده بود، اما در هفته آخر آبان‌ماه با توجه به افزایش مراجعات بیماران و سرعت بالای انتقال، استان به نقطه اوج شیوع این ویروس رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی روند ابتلاء و تحلیل داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این موج بیماری در حال عبور از مرحله اوج است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، طی چهار هفته آینده شاهد کاهش تدریجی موارد ابتلاء و ورود به سیر نزولی بیماری باشیم.

سروش با اشاره به پیامدهای ناگوار این بیماری در برخی موارد، عنوان کرد: متأسفانه بر اساس آزمایشات انجام‌شده و مستندات موجود، دو مورد فوت ناشی از ابتلاء به آنفلوآنزا در استان کرمانشاه به ثبت رسیده است که این موضوع اهمیت توجه جدی‌تر به پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: آنفلوآنزا به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، بیماران زمینه‌ای، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و کودکان می‌تواند عوارض شدیدتری به همراه داشته باشد و لازم است این گروه‌ها در صورت بروز علائم اولیه، در کوتاه‌ترین زمان به مراکز درمانی مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش پیشگیری در کنترل بیماری، خاطرنشان کرد: رعایت اصول بهداشت فردی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و استراحت کافی در زمان بروز علائم، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش انتقال ویروس در سطح جامعه است.

سروش در پایان گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با آمادگی کامل مراکز درمانی و تقویت نظام مراقبت، روند بیماری را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و از شهروندان انتظار می‌رود با همکاری و رعایت توصیه‌های بهداشتی، نقش مؤثری در عبور ایمن استان از این موج بیماری ایفا کنند.