به گزارش خبرنگار مهر، افشار کبیری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با محوریت کمیته یادواره‌ها و امور شهرستان‌ها و با حمایت استانداری، ستادهای یادواره در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شد و احکام فرمانداران و رؤسای ستادها ابلاغ و جلسات متعددی برای پیگیری و ارزیابی برنامه‌ها برگزار شد.

وی با اشاره به تنوع برنامه‌های یادواره‌ای تصریح کرد: یادواره‌های شهدا در قالب محلات، مساجد، روستاها و جمع‌های خانوادگی برگزار شد و تأکید ما بر مردمی‌بودن این برنامه‌ها و حضور خانواده‌های معظم شهدا بود؛ موضوعی که در بسیاری از شهرستان‌ها به‌خوبی محقق شد.

وی با بیان اینکه فلسفه اصلی کنگره، صرفاً برگزاری مراسم نیست، گفت: هدف ما جریان‌سازی، گفتمان‌سازی، روشنگری و آگاهی‌بخشی درباره سرمایه عظیم فرهنگ ایثار و شهادت است؛ فرهنگی که تداوم انقلاب اسلامی و هویت مقاومت ملت ایران به آن وابسته است.

این عضو ستاد کنگره با اشاره به نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: پوشش خبری، فضاسازی فرهنگی و روایت صحیح از مجاهدت شهدا، نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسداری از هویت مقاومت دارد و رسانه‌ها در این مسیر، رسالت مهم تبیین و روشنگری را بر عهده دارند.

پوشش خبری کنگره ۱۲۰۰۰ شهید باید باشکوه و منظم باشد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی گفت: پوشش خبری کنگره باید با شکوه و نظم کامل انجام شود و تمامی برنامه‌ها طبق جدول زمانی از پیش تعیین شده اطلاع‌رسانی شود.

ناصر حجازی فر در این نشست با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع، اظهار کرد: باید پیش از آغاز فرایند تولید محتوا، زمان و مکان برگزاری کنگره مشخص و اطلاع‌رسانی اولیه صورت گیرد تا برنامه‌ها طبق زمان‌بندی از پیش تعیین شده پیش برود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه این اقدامات نقش ارتباط اولیه را ایفا می‌کند، تصریح کرد: طی مدت باقی‌مانده تا برگزاری کنگره، جلسات منظم برای هماهنگی‌های بیشتر برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به فاز دوم اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: یک ماه قبل از برگزاری کنگره، باید مصاحبه‌ها و پوشش خبری در بخش‌های شهری انجام شود و مقالات مرتبط منتشر گردد تا فضای ذهنی مردم و استان برای حضور در برنامه آماده شود.

حجازی‌فر با بیان اهمیت فاز سوم اطلاع‌رسانی، اظهار داشت: قبل از برگزاری کنگره، تولیدات رسانه‌ای منتشر می‌شود و بازخوردها جمع‌آوری خواهد شد تا آمادگی کامل برای روز برگزاری فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: فاز نهایی اطلاع‌رسانی پیش از برگزاری کنگره، شامل مصاحبه‌ها و تولید محتواهای تکمیلی است و هدف آن برگزاری باشکوه برنامه است.

حجازی‌فر با اشاره به نمونه‌های موفق، گفت: برخی استان‌ها با برنامه‌ریزی دقیق توانستند جمعیت قابل توجهی را جذب کنند و ما نیز باید این برنامه را با شکوه و نظم اجرا کنیم.