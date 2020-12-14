شماره آذر سروش خردسالان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۱۰۲ مجله سروش خردسالان ویژه آذر ۹۹ به‌تازگی توسط انتشارات سروش منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

«بزغاله و سه تپه»، «بازی نمایش بره‌ صورتی غذا می‌خواد»، «کاردستی در قصه‌های باغ دوستی»، «یک شهروند خوب»، «آشپزی دسر موز و خرمالو» و … ازجمله مطالب این‌شماره از سروش خردسالان‌ هستند.

از دیگر مطالب این‌مجله، می‌توان به «گامبال و دی وی دی»، «خدا چه آفریده»، «کرونا هر جایی می‌تواند باشد» و «تلویزیون روشنه» اشاره کرد.

این‌مجله با قیمت ۸ هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات آمده است.