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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۱

دکه نشریات؛

شماره آذر سروش خردسالان منتشر شد

شماره آذر سروش خردسالان منتشر شد

شماره ۱۰۲ مجله سروش خردسالان ویژه آذرماه توسط انتشارات سروش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۱۰۲ مجله سروش خردسالان ویژه آذر ۹۹ به‌تازگی توسط انتشارات سروش منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

«بزغاله و سه تپه»، «بازی نمایش بره‌ صورتی غذا می‌خواد»، «کاردستی در قصه‌های باغ دوستی»، «یک شهروند خوب»، «آشپزی دسر موز و خرمالو» و … ازجمله مطالب این‌شماره از سروش خردسالان‌ هستند.

از دیگر مطالب این‌مجله، می‌توان به «گامبال و دی وی دی»، «خدا چه آفریده»، «کرونا هر جایی می‌تواند باشد» و «تلویزیون روشنه» اشاره کرد.

این‌مجله با قیمت ۸ هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

کد مطلب 5094933
مریم علی بابایی

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