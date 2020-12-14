شگفتی بزرگ در تعیین میزبان بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ میان قطر و عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، کشور عمان در شهر مسقط طی دو روز آینده میزبان سران ورزش قاره آسیا است که به عنوان اعضای شورای المپیک آسیا (OCA) و برای برگزاری مجمع عمومی این شورا گرد هم می آیند.

این مجمع که وعده برگزاری آن پیش از این به ایران داده شده بود چهارشنبه (۱۶ دسامبر - ۲۶ آذرماه) با حضور «شیخ احمد الفهد الصباح» رئیس OCA برگزار می‌شود. فردا سه شنبه (۱۵ دسامبر - ۲۵ آذرماه) و پیش از برگزاری مجمع عمومی هم نشست اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی شورای المپیک آسیا برگزار خواهد شد.

طبق آنچه به عنوان دستور جلسه مجمع عمومی OCA اعلام شده انتخاب میزبان بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ مهمترین موضوع در نشست‌های پیش رو خواهد بود که به نوع دیگر موارد مطرح در آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

قطر که یک بار در سال ۲۰۰۶ میزبانی بازی‌های آسیایی را عهده دار بود همراه با عربستان که هیچ پیشینه‌ای در این زمینه ندارند کاندیداهای برگزاری این دوره بازی‌های آسیایی خواهند بود. رای گیری میان این دو کشور در مجمع عمومی انجام خواهد شد تا مشخص شود بیست و یکمین دوره بازی‌های آسیایی در کدام کشور برگزار خواهد می‌شود؟

روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی ویژه به این مجمع شورای المپیک آسیا و تصمیم مهمی که قرار است در آن اتخاذ شود، پرداخته است. در این گزارش با تاکید بر اینکه همه نگاه‌ها روز سه شنبه و چهارشنبه به مسقط است تا نتیجه رای گیری مشخص شود، اینگونه عنوان شده که حدود ۴۵ نفر در هتل ماریوت برگزار کننده اجلاس شورای المپیک آسیا خواهند بود.

این اجلاس شامل جلسات مختلفی است که انجام رای گیری میان قطر و عربستان برای تعیین بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ یکی از آنها به حساب می‌آید. اجلاس مورد نظر چهارشنبه با برگزاری نشست مطبوعاتی به پایان می‌رسد و نتیجه رای گیری هم در همین نشست مشخص خواهد شد.

در این مطلب همچنین به رایزنی‌های صورت گرفته از طرف کاندیداهای میزبانی بازی‌های آسیایی ۱۰ سال آینده هم اشاره و اینگونه عنوان شده که هیات ورزش قطر و عربستان طی هفته‌های گذشته جلسات مختلفی با اعضای شورای المپیک آسیا داشته‌اند تا بتوانند نظر مثبت آنها را برای میزبانی جلب کنند.

بحرین، ازبکستان، ترکمنستان و اندونزی کشورهایی هستند که مسئولان ورزش عربستان با سفر به آنها رایزنی‌هایی به نفع خود داشته‌اند. «عبدالعزیز بن ترکی الفیصل» ورزش عربستان هم شخصاً در این زمینه سفرهای خارجی داشته است. او با مقامات کمیته ملی المپیک ازبکستان و همچنین مسئولان ورزش بحرین گفتگوهایی داشته است.

البته قطری‌ها هم در این زمینه بیکار نبوده‌اند. هیات ورزش قطر علاوه بر سفری که به ایران داشتند به نپال، عمان و پاکستان هم سفر کردند تا رایزنی‌هایی برای مسجل کردن دومین میزبانی خود در آسیا داشته باشند.

نکته مهمی که در گزارش این روزنامه عربستانی به آن اشاره شده این است که احتمال دارد دو روز پیش از اعلام میزبان بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ و پیش از تعیین برنده آن میان قطر و عربستان شاهد «شگفتی بزرگی» باشیم.

میزبانان بازی‌های آسیایی از ابتدا تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی که تحت نظارت مستقیم شورای المپیک آسیا (OCA) برگزار می‌شود از سوی کمیته بین المللی المپیک (IOC) به عنوان دومین رویداد بزرگ چند ورزشی پس از بازی‌های المپیک به رسمیت شناخته می‌شود.

نخستین دوره بازی‌های آسیایی سال ۱۹۵۱ به میزبانی هند در دهلی نو برگزار شد. دومین دوره این بازی‌ها به فاصله سه سال از دوره اول در مانیل فیلیپین برگزار شد اما بعد از آن بازی‌های آسیایی به صورت منظم هر چهار سال یک بار پیگیری شد.

تاکنون ۱۸ دوره بازی‌های آسیایی برگزار شده است. چین و ژاپن میزبانان دو دوره آتی این بازی‌ها هستند. بیست و یکمین دوره این بازی‌ها هم در غرب آسیا و یکی از کشورهای قطر یا عربستان برگزار خواهد شد.

میزبانان بازی‌های آسیایی از ابتدا تاکنون به این شرح هستند:

* بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ (دهلی نو - قطر)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴ (مانیل - فیلیپین)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ (توکیو- ژاپن)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۶۲ (جاکارتh - اندونزی)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ (بانکوک - تایلند)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ (بانکوک - تایلند)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ (تهران - ایران)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۷۸ (بانکوک - تایلند)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ (دهلی نو - هند)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ (سئول - کره جنوبی)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ (پکن - چین)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ (هیروشیما - ژاپن)

* بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ (بانکوک - تایلند)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ (بوسان - کره جنوبی)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ (دوحه - قطر)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ (گوانگژو - چین)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ (اینچئون - کره جنوبی)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ (جاکارتا و پالمبانگ - اندونزی)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ (هانگژو - چین)

* بازی‌های آسیای ۲۰۲۶ (ناگویا - ژاپن)

* بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ (قطر یا عربستان؟)

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران همراه با پیمان فخری، نصرالله سجادی و فرید فتاحیان به عنوان نمایندگان این کمیته به مسقط سفر کرده‌اند تا در نشست‌های پیش رو شرکت داشته باشند.