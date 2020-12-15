رئیس مجلس درگذشت «علی اصغر زارعی» و «محمدرضا نجفی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: مطلع شدیم که ابوی عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان به رحمت خدا رفتند که خدمت این نماینده محترم و خانواده ایشان عرض تسلیت داریم و برای آن مرحوم هم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر را از خداوند بزرگ خواهانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین در هفته گذشته دو نفر از نمایندگان ادوار مجلس که هر دو از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند (علی اصغر زارعی نماینده دوره نهم و محمدرضا نجفی نماینده دوره دهم مجلس) به رحمت ایزدی پیوستند.

وی افزود: علی اصغر زارعی انصافا از چهره‌های مبارز، رزمنده و از ابتدای جنگ تا انتها به عنوان چهره‌های انقلابی ما مشغول خدمت بود و ما این رزمنده و جانباز عزیز را در هفته گذشته از دست دادیم که درگذشت وی را تسلیت عرض می‌کنیم.

قالیباف تصریح کرد: همچنین محمدرضا نجفی از نمایندگان خوب ما بود، وی سابقه جبهه و جانبازی داشت و از نیروهای بااخلاق مجلس دوره دهم بود که درگذشت این نماینده مجلس را هم به خانواده محترم‌شان تسلیت عرض می‌کنیم.