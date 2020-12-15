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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۸:۴۴

در صحن مجلس؛

رئیس مجلس درگذشت «علی اصغر زارعی» و «محمدرضا نجفی» را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت «علی اصغر زارعی» و «محمدرضا نجفی» را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، درگذشت علی اصغر زارعی نماینده دوره نهم و محمدرضا نجفی نماینده دوره دهم مجلس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: مطلع شدیم که ابوی عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان به رحمت خدا رفتند که خدمت این نماینده محترم و خانواده ایشان عرض تسلیت داریم و برای آن مرحوم هم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر را از خداوند بزرگ خواهانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین در هفته گذشته دو نفر از نمایندگان ادوار مجلس که هر دو از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند (علی اصغر زارعی نماینده دوره نهم و محمدرضا نجفی نماینده دوره دهم مجلس) به رحمت ایزدی پیوستند.

وی افزود: علی اصغر زارعی انصافا از چهره‌های مبارز، رزمنده و از ابتدای جنگ تا انتها به عنوان چهره‌های انقلابی ما مشغول خدمت بود و ما این رزمنده و جانباز عزیز را در هفته گذشته از دست دادیم که درگذشت وی را تسلیت عرض می‌کنیم.

قالیباف تصریح کرد: همچنین محمدرضا نجفی از نمایندگان خوب ما بود، وی سابقه جبهه و جانبازی داشت و از نیروهای بااخلاق مجلس دوره دهم بود که درگذشت این نماینده مجلس را هم به خانواده محترم‌شان تسلیت عرض می‌کنیم.

کد مطلب 5096195
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ستمدیده IR ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
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      دینداری وشجاعت رمز پیروزی هر مسول موفق هست هرس که. صادقانه برای نجات مردم کار کند خدا با اوست عاقبت به خیر شوید وهمکاران تان

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