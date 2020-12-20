بیشترین «کلین شیت» و بیشترین خطا به پرسپولیس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ با قهرمانی تیم اولسان هیوندای از کره جنوبی و نایب قهرمانی پرسپولیس از ایران به پایان رسید. در این فصل از لیگ قهرمانان در حالی که اکثر بازی‌های آن به دلیل شرایط کرونا در غرب آسیا برگزار شد، یک تیم شرقی به مقام قهرمانی برسد.

تیم اولسان هیوندای در حالی در این رقابت‌ها به قهرمانی رسید که ۱۰ بار به میدان رفت و در این ۱۰ بازی ۹ بار به پیروزی رسید و یک بار مساوی کرد. تیم کره‌ای بدون شکست به مقام قهرمانی رسید تا تنها تیم بدون شکست مسابقات باشد و با ۹ پیروزی صاحب بیشترین برد در این مسابقات شد. این تیم همچنین با ۲۳ گل زده صاحب بهترین خط حمله مسابقات شد تا تهاجمی‌ترین این مسابقات نیز باشد.

در این مسابقات به جز اولسان هیوندای کره جنوبی، دو تیم دیگر نیز بدون شکست از دور مسابقات خارج شدند که البته این دو تیم به دلیل درگیری بازیکنان شان با کرونا از ادامه مسابقات باز ماندند. الوحده امارات و الهلال عربستان دو تیمی بودند که کرونا آنها را از لیگ قهرمانان آسیا حذف کرد نه شکست مقابل حریفان.

بیشترین کلین شیت

با وجود اینکه پرسپولیس با ۸ گل خورده هشتمین تیم برتر در کارهای دفاعی شد، اما با ثبت ۵ کلین شیت (گل نخوردن در یک مسابقه) دارای بیشترین تعداد کلین شیت در این مسابقات شد که بسیاری از آنها را مدیون درخشش حامد لک بود.

لک ۸ بار برای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت و با ۵ کلین شیت و دریافت ۴ گل در ۳ بازی عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشت تا بتوان از او به عنوان بهترین دروازه‌بان این تورنمنت یاد کرد. لک هر ۴ گل را از روی نقطه پنالتی دریافت کرد.

شوت‌زن‌ترین تیم

اولسان هیوندای قهرمان جدید آسیا با ۱۵۷ شوت به سمت دروازه حریفان، شوت زن‌ترین تیم مسابقات شد. آنها در ۱۰ بازی حضور داشتند و به طور متوسط ۱۵/۷ بار در هر بازی به سمت دروازه حریفان ضربه زنی کردند که البته تنها ۵۶ شوت آنها در چارچوب بود.

شوت زن ترین تیم مسابقات به نسبت انجام بازی، الهلال عربستان بود. الهلالی‌ها به طور متوسط به ازای هر بازی ۱۸ بار به سمت دروازه حریفان خود شوتزنی کردند.

بهترین گلزنان

این دوره از مسابقات دو آقای گل داشت که اولی از تیم‌های غربی و دومی از تیم‌های شرقی آسیا بودند و هیچیک از این دو از قاره آسیا نبودند.

حمدالله عبدالرزاق ماشین گلزنی مراکشی تیم النصر با ۹ بازی و ۷ گل به همراه جونیور نگرائو مهاجم برزیلی تیم اولسان با ۱۰ بازی و ۷ گل بیشترین گل را به ثمر رساندند. البته AFC در نهایت حمدالله را به عنوان آقای گل معرفی کرد. وجه مشترک این دو بازیکن در این بود که هر دو نفر از روی نقطه پنالتی به پرسپولیس گل زدند.

بهترین پاسور

بهترین پاسور لیگ قهرمانان آسیا هم آسیایی نیست. «جاناتان ویه‌را» هافبک اسپانیایی تیم فوتبال بیجینگ گوان چین با ۵ پاس گل بهترین پاسور در این دوره از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود.

«ناکاگوا» هافبک «یوکوهاما مارینوس» ژاپن به همراه «سلطان الغانم» مدافع تیم النصر هر کدام با ۴ گل در رده بعدی بهترین پاسورهای آسیا قرار دارند.

پرخطاترین بازیکن آسیا

شاید عجیب باشد اما وحید امیری هافبک - مهاجم خوش اخلاق پرسپولیس خشن‌ترین بازیکن در لیگ قهرمانان آسیا شد. امیری ۹ بار در این مسابقات به میدان رفت و ۳۶ بار روی بازیکنان تیم حریف مرتکب خطا شد تا این بیشترین تعداد خطایی باشد که یک بازیکن در این فصل از لیگ آسیا مرتکب شده باشد.

«شنگ لونگ لی» مهاجم ۲۸ ساله تیم «شانگهای» چین با ۲۳ خطا بعد از امیری بیشترین تعداد خطا را در این مسابقات مرتکب شده است.

بد اخلاق ترین بازیکن

«بیل» مهاجم ۳۶ ساله تیم چیانگری یونایتد تایلند با دریافت ۴ کارت زرد، بداخلاق‌ترین بازیکن مسابقات بود. این مهاجم ۳۶ ساله در حالی ۴ بار کارت زرد گرفت که تیمش تنها ۶ بار در مرحله گروهی مسابقات به میدان رفت و در گروه E مسابقات بعد از تیم‌های «بیجینگ گوان»، «ملبورن ویکتوری» و «اف. سی سئول» در رده آخر قرار گرفت.

بد اخلاق ترین تیم

تیم استرالیایی «ملبورن ویکتوری» با دریافت ۱۸ کارت زرد بد اخلاق ترین تیم مسابقات شد و بعد از آن شباب الاهلی امارات با ۱۶ کارت زرد و پرسپولیس با ۱۴ کارت زرد و ۲ کارت قرمز و مجموع ۱۶ کارت، دیگر تیم‌های بداخلاق مسابقات شدند.

در این دوره از مسابقات ۱۴ بار کارت قرمز از جیب داوران خارج شد که سهم چونبوک موتورز با ۳ کارت قرمز بیش از دیگران بود. پرسپولیس و پاختاکور ۲ و بازیکنان گوانگژو، الشرطه، چیانگ ری، سیدنی اف. سی، شانگهای، الدحیل و سون سامسونگ هم هرکدام یک بار از داوران کارت قرمز دریافت کردند.

مالک ترین تیم

مالکانه ترین بازی‌ها در این دوره از مسابقات از سوی تیم یوکوهاما مارینوس ژاپن ارائه شد. این تیم ژاپنی با متوسط ۶۴ درصد مالکیت در هر بازی مالکانه ترین بازی‌ها را به نمایش گذاشت.

مالک ترین تیم ایرانی پرسپولیس بود که با ۵۶/۲ درصد مالکیت، ششمین تیم مالک در آسیا شد.

بیشترین شکست

بیشترین تعداد شکست را در این مسابقات تیمی از استرالیا به خود اختصاص داد. تیم فوتبال «پرث گلوری» که در گروه F مسابقات با اولسان هیوندا هم گروه بود، با یک تساوی، ۵ شکست و بدون پیروزی، ۵ گل زده و ۱۱ گل خورده نه تنها بیشترین شکست را در این دوره از مسابقات تحمل کرد، بلکه ضعیف‌ترین تیم مسابقات شد.

دقیق‌ترین تیم

دقیق‌ترین تیم مسابقات بیجینگ گوان چین بود. این تیم چینی با ۸۶/۹ درصد دقت در ارسال پاس دقیق‌ترین تیم مسابقات شد و یوکوها مارینوس تنها با یک دهم درصد کمتر بعد از این تیم قرار گرفت.

دقیق‌ترین تیم ایرانی نیز پرسپولیس بود که دقت پاس بازیکنان این تیم ۸۳/۳ درصد بود.