محیط زیست در مقابل مازوت سوزی نیروگاهها پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور گفت: در طول چند سال گذشته همواره در حال تجربه آلودگی سنگین هوا هستیم. در حال حاضر ضریب آلودگی ۱۰۴ و شرایط ناسالم است. انتظار می‌رفت در طول چندسال گذشته این امر مورد بررسی قرار گیرد. سازمان محیط زیست مسئولیت اصلی در آلودگی هوا را بر عهده دارد اما شرایط کنونی موید آن است که این سازمان در صدد توجیه است و رفتار دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها و انتظار از مردم برای کاهش آلودگی حاکی از آن است.

عضو هیئت رئیسه شورا اسلامی شهر تهران با تذکر به سازمان محیط زیست عنوان کرد: این سازمان هیچگاه پاسخ‌گو نیست و این چندمین تذکر از سوی شورای شهر است. انتظار می‌رود که محیط زیست به جای انتظار از مردم به وظیفه خود اقدام کند.

نژاد بهرام تاکید کرد: علیرغم تعطیلی مدارس و فعالیت‌های اجتماعی، باز هم شاهد آلودگی هوا هستیم. هرساله قریب ۸۰ درصد سهم آلودگی مربوط به خودروها و فعالیت‌های سطح شهر است اما در شرایط کنونی کاهش فعالیت‌ها نیز کماکان با آلودگی روبرو هستیم. براساس اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، به دلیل پر شدن ظرفیت مازوت، مجبور به سوزاندن مازوت در شهرها هستیم این در حالی است که این امر مرگ و میر کرونا را ۶ برابر افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: چرا محیط زیست به جای راهکار برای ایجاد انبار مازوت از ریه‌های مردم به عنوان انبار مازوت استفاده کرده است. به همین منظور از وزیر نیرو و رئیس سازمان درخواست می‌کنم با توجه به اهمیت حفاظت از جان مردم، در این زمینه چاره اندیشی و برای قطع سوخت مازوت برای نیروگاه‌ها اقدام کنند.