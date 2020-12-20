رئیس صندوق رفاه درباره افزایش اقساط وام های دانشجویی توضیح داد

ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد برخی از دانشجویان گفت: زمانی وام‌های دانشجویی ۲۰۰هزار یا ۳۰۰هزار تومان و کمی بیشتر و یا کمتر بود بنابراین اقساط آن ۱۱هزار تومان بود.

وی ادامه داد: آیا اکنون که این وام‌ها به ۳۰میلیون و ۲۵ میلیون رسیده است باید ۱۱ هزارتومان قسط گرفت. وام ودیعه مسکن دانشجویان در حال حاضر ۲۵ میلیون تومان و مجموع وام دکتری ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است، آیا هنوز هم انتظار است که ده یا یازده هزار تومان اقساط آن باشد؟

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اگر صندوق رفاه دانشجویان بخواهد به نسل‌های بعدی وام بدهد در آن صورت باید منابع آن را از کجا تامین کند.

وی ادامه داد: این چرخه گردش منابع صندوق بین نسل قبل و نسل بعد یک حالت اتحاد دارد ما اگر هر کجا غیر نرمال به یک طرف بیشتر تمایل بدهیم، یک گروهی متضرر می شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: مثلاً اگر بگوییم مشکلی نیست که اقساط همان ۱۱و ۱۲هزار تومان باشد و دوره‌ بازپرداخت وام‌ها همان ۶۰ ماه باشد و وام ودیعه مسکن ۲۵ میلیون و وام مجموع دکتری ۳۰ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان باشد، در این صورت نسل‌های بعدی چقدر باید صبر کنند تا منابع وام تامین شود تا بتوان به آن‌ها وام داد.

وی ادامه داد: این چرخ گردش منابع صندوق نباید به دانشجویان فعلی فشار آورده و نه حقوق دانشجویان آینده را تضییع کند.

به گزارش مهر، برخی از دانشجویان عنوان کرده بودند، در گذشته کف مبلغ بازپرداخت در هر قسط تا ۱۱ هزار تومان قابل کاهش بود اما در آیین‌نامه‌ جدید کف مبلغ پرداختی در هر قسط ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و به طور سالیانه افزایش پیدا خواهد کرد. صندوق‌رفاه دانشجویان کشور کف مبلغ پرداختی در هر قسط برای دانشجویان کم‌بضاعت را ۱۰۰ هزار تومان تعریف کرده‌ حجم مبلغ و مقدار تغییر مبلغ پرداختی در هر قسط خود گویای مسئله است.