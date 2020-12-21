ترجمه کتاب فلسفه و فمینیسم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموعه راهنمای فلسفه بلک‌ول، کتاب فلسفه و فمینیسم تألیف جین گریمشاو و میراندا فریکر با ترجمه فاطمه توفیقی توسط نشر کتاب طه به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در سال‌های اخیر شاهد بحث‌هایی دربارۀ حضور نداشتن زنان در فلسفه، تصویر زنان در آثار فلسفی، دلایل گوناگون مردانه بودن این رشته و پیشنهادهای مختلف برای نوعی فلسفه فمینیستی بوده‌ایم.

این بحث‌ها در حوزه‌های گوناگون رخ داده‌اند؛ از اخلاق و فلسفه سیاسی گرفته تا حوزه‌هایی که در آنها پرسش‌های مربوط به جنسیت معمولاً به‌طور طبیعی کمتر سر بر می‌آورد، مانند معرفت‌شناسی، متافیزیک و فلسفه علم.

در متن حاضر چند ویژگی اصلی فلسفه فمینیستی معاصر را بررسی می‌کنیم و پیشنهادهایی برای آینده آن می‌دهیم. جین گریمشاو فمینیسم و فلسفه را بررسی می‌کند و میراندا فریکر درباره فمینیسم در فلسفه مطالبی می‌نویسد.

فهرست:

۱. مقدمه

۲. فلسفه و مردانگی

۳. دوگانه: دریدا و فمینیسم

۴. فمینیسم و فلسفه

۵. فمینیسم در فلسفه: دو تلقی

۶. تعهدهای فلسفی

منابعی برای مطالعه بیشتر

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نمایه

کتاب فلسفه و فمینیسم تألیف جین گریشماو و میراندا فریکر با ترجمۀ فاطمه توفیقی به همت انتشارات کتاب طه به تازگی در ۶۰ صفحه به بهای ۱۵ هزار تومان منتشر شد.