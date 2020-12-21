ترجمه کتاب فلسفه و فمینیسم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموعه راهنمای فلسفه بلکول، کتاب فلسفه و فمینیسم تألیف جین گریمشاو و میراندا فریکر با ترجمه فاطمه توفیقی توسط نشر کتاب طه به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
در سالهای اخیر شاهد بحثهایی دربارۀ حضور نداشتن زنان در فلسفه، تصویر زنان در آثار فلسفی، دلایل گوناگون مردانه بودن این رشته و پیشنهادهای مختلف برای نوعی فلسفه فمینیستی بودهایم.
این بحثها در حوزههای گوناگون رخ دادهاند؛ از اخلاق و فلسفه سیاسی گرفته تا حوزههایی که در آنها پرسشهای مربوط به جنسیت معمولاً بهطور طبیعی کمتر سر بر میآورد، مانند معرفتشناسی، متافیزیک و فلسفه علم.
در متن حاضر چند ویژگی اصلی فلسفه فمینیستی معاصر را بررسی میکنیم و پیشنهادهایی برای آینده آن میدهیم. جین گریمشاو فمینیسم و فلسفه را بررسی میکند و میراندا فریکر درباره فمینیسم در فلسفه مطالبی مینویسد.
فهرست:
۱. مقدمه
۲. فلسفه و مردانگی
۳. دوگانه: دریدا و فمینیسم
۴. فمینیسم و فلسفه
۵. فمینیسم در فلسفه: دو تلقی
۶. تعهدهای فلسفی
منابعی برای مطالعه بیشتر
پرسشهایی برای بحث
کتابنامه
واژه نامه
نمایه
کتاب فلسفه و فمینیسم تألیف جین گریشماو و میراندا فریکر با ترجمۀ فاطمه توفیقی به همت انتشارات کتاب طه به تازگی در ۶۰ صفحه به بهای ۱۵ هزار تومان منتشر شد.
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