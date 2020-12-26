ترور سردار سلیمانی نقض حقوق بین الملل است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رویا فریدونی: شب جمعه ۱۳ دی ماه سال ۹۸ سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس به همراه ابومهدی المهندس معاون حشد شعبی به دنبال حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسید.

شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم و داعش در عراق و سوریه نقش کلیدی ایفا کرد و ترور ایشان به عنوان یک مقام بلندپایه نظامی ایران بازتاب زیادی در جهان به همراه داشت چرا که هدف قرار دادن یک مقام نظامی رسمی در خاک یک کشور ثالث مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض حقوق بین الملل است.

خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی گفتگویی با «اونور سینان گُزآلتان» حقوقدان ترکیه‌ای انجام داده و از منظر اصول و قواعد حقوق بین الملل به بررسی این موضوع پرداخته است:

* ترامپ شاید با تصور اینکه با ترور مرد شماره اول مبارزه با تروریسم جریان مقاومت را از کار خواهد انداخت و نقطه پایانی بر گفتمان ضد امریکایی در منطقه خواهد گذاشت اقدام به این کار کرد. به نظر شما این اقدام آمریکا چه تأثیری بر جریان مقاومت گذاشت؟

تحریم‌های اعمال شده علیه ترکیه و ایران، جنگ داخلی در سوریه، عملیات علیه گروه‌های ضد اسرائیلی، تلاش برای ایجاد دولت تروریستی در شمال عراق و سوریه و همچنین تلاش برای محاصره منطقه در حوزه مدیترانه شرقی بخشی از همین طرح‌های آمریکا است. هدف آمریکا این است که هژمونی خود در غرب آسیا را حفظ کند.

همه کشورها، سازمان‌ها و اشخاصی که در منطقه مخالف طرح‌ها و برنامه‌های آمریکا هستند یا علیه گروه‌های تروریستی تحت حمایت این کشور مبارزه می‌کنند از سوی دولت واشنگتن هدف قرار می‌گیرند.

ترور سردار سلیمانی نیز با هدف تضعیف ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مخالف برنامه‌های آمریکا است صورت گرفت.

در حالی که آمریکا کشورها را با ترور، خرابکاری و تحریم هدف قرار می‌دهد، گروه‌های تروریستی چون «پ‌.ک.ک»، «ی.پ.گ»، «فتو» و داعش نیز به طور مداوم در منطقه درگیری ایجاد می‌کنند.

همانطور که اشاره کردم هدف اصلی واشنگتن از ترور سردار سلیمانی تضعیف قدرت بازدارندگی و فعالیت‌های ضد آمریکایی- اسرائیلی ایران در منطقه بود.

با تعمیق همکاری کشورهای منطقه به خصوص ترکیه و ایران، آمریکا نمی‌تواند هژمونی خود را در منطقه حفظ کند.

*ترور سردار سلیمانی به عنوان یک مقام نظامی را از منظر حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا این اقدام آمریکا نقض حقوق بین الملل نبود؟

اقدام آمریکا علیه سردار سلیمانی بدون شک یک اقدام تروریستی است و هیچ جایگاهی در حقوق و قوانین بین الملل ندارد. نادیده گرفتن حقوق بین الملل، جنایت علیه انسانیت یا جنایت جنگی نمونه‌هایی از هزاران اقدام جبهه آمریکا - اسرائیل است.

تحریم علیه ایران، اشغال فلسطین و همچنین تحریم علیه ترکیه بزرگترین نمونه عدم پایبندی آمریکا و اسرائیل به قوانین را نشان می‌دهد. راه غلبه بر این بی قانونی مبارزه مشترک علیه امپریالیست آمریکا در غرب آسیا است.

* پس از شهادت سردار سلیمانی بسیاری از کارشناسان تحلیلشان بر این بود که ترامپ با هدف مهیا کردن شرایط پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری دست به چنین کاری زده است. با این حساب چرا ترامپ نتوانست پیروز انتخابات شود؟

آمریکا در چارچوب استراتژی امپریالیستی مراکز مقاومت در سراسر جهان به خصوص در آسیای غربی را هدف قرار داده است. شهید سلیمانی هم در چارچوب همین برنامه‌های واشنگتن هدف قرار گرفت.

زینب سلیمانی دختر سردار سلیمانی در سخنانی گفت تفاوتی بین ترامپ و بایدن وجود ندارد و آنها همان آدم‌ها با همان طرز فکر هستند.

این سخنان ایشان باید آویزه گوش کسانی باشد که در منطقه به انتخاب بایدن امیدوار هستند.

کنار آمدن با امپریالیسم امکان پذیر نیست. زیرا هر اقدامی در راستای سازش باعث بیشتر امتیاز دادن به آنها و در نهایت شکست در جنگ می‌شود. به نظر من راه شکست امپریالیسم آمریکا توافق نیست بلکه مبارزه همه جانبه است.

* ترور سردار سلیمانی چه بازتابی در ترکیه و افکار عمومی جهان داشت؟

ترور سردار سلیمانی از سوی آمریکا در ترکیه هم با واکنش محافل ضد امپریالیستی و میهنی روبه رو شد. مقامات دولتی ترکیه با انتشار بیانیه‌هایی این اقدام را محکوم و اعلام کردند که در کنار ایران هستند. اگر چه آمریکا تصور می‌کند با این گونه اقدامات تروریستی و تحریم می‌تواند مراکز مقاومت در منطقه را تضعیف کند اما در اصل باعث می‌شود که کشورهای منطقه به یکدیگر نزدیکتر شوند و همکاری‌های خود را افزایش دهند.