نشست علمی «چهره علوم اجتماعی در ایران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه ادبیات آسیای غربی دانشکده علم فرهنگ دانشگاه حسن الدین ماکاسار، سولاوسی جنوبی اندونزی، نشست علمی با موضوع «چهره علوم اجتماعی در ایران» در فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای نشست، خیرالدین، مدیر گروه ادبیات آسیای غربی اظهار کرد: یکی از اهداف وبینار آشنایی با تاریخ و نقش ایران در علوم اجتماعی (آشنایی با اندیشمندان و بنیانگذار علوم در ایران مانند، سیبویه در علم نحو، ابن سینا در پزشکی، کمال الدین فارسی در فیزیک، غزالی در کلام و …) می‌باشد و با توجه باینکه در قدیم سابقه همکاری این دانشگاه با ایران از طریق اتاق ایران بوده و برنامه‌های مختلفی نیز برگزار می‌شد و بعلت ترک مسئول اتاق به ایران جهت ادامه تحصیل وقفه‌ای در این کار ایجاد شد و در حال حاضر با بازگشت ایشان از ایران و پیام علاقه مندی رایزن محترم فرهنگی ج. ا. ایران در اندونزی امیدواریم که هر چه زودتر شاهد بازگشایی مجدد اتاق ایران یا راه اندازی کرسی زبان و فرهنگ ایران (شامل واحد زبان فارسی، فرهنگ ایران، ادبیات ایران) باشیم.

مهرداد رخشنده، رایزن فرهنگی ایران در اندونزی در سخنانی گفت: برگزاری این نشست را به فال نیک می‌گیرم و این فرصتی است برای اینکه در آینده نزدیک شاهد فعالیت مجدد اتاق ایران باشیم تا بتوان از این طریق ارتباطات رایزنی و دانشگاهی و علمی ج. ا. ایران تقویت و توسعه یابد.

رخشنده ضمن اشاره به تحقق فعالیت مجدد اتاق ایران واعلام آمادگی رایزنی فرهنگی برای این مهم به تاریخچه شکل گیری گروه علوم اجتماعی در دانشگاه‌های ایران اشاره و بیان کرد: افزایش گروه‌ها و رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های مختلف کشور، افزایش تعداد دارندگان مدرک دکتری و مدارک حرفه‏ ای در شاخه های مختلف علوم اجتماعی، تنوع یافتن تخصص ‌ها و تخصصی شدن حوزه‌ های علمی و پژوهشی در علوم اجتماعی، رشد چشمگیر و قابل توجه کتاب‌ها و نشریات علوم اجتماعی طی سال‌های‏ اخیر، گسترش دسترسی به اطلاعات و دانش روز جهانی به کمک اینترنت و شبکه‌ های ارتباطی جدید، گسترش حضور جامعه‏ شناسان و تحصیل‏ کردگان ایرانی در مجامع و کنفرانس‌ های بین ‏المللی، توجه بیشتر جامعه و مردم ایران به مباحث و مسائل اجتماعی و همچنین نقشی که جامعه ‏شناسان و کنشگران علوم اجتماعی در مطبوعات و رسانه ‌های جمعی داشتند، همه به نوعی بستر و زمینه‏ای را برای گسترش کلیت علوم اجتماعی در ایران فراهم کرد.

وی در ادامه افزود: بصورت طبیعی در جامعه ایران نیز مثل همه جوامع دنیا با مسائل اجتماعی حاد و بحران‌های بزرگ در عرصه‏ ی ارزش‌ها و باورهای فرهنگی و مسائل دیگر که ریشه‌ی اجتماعی دارند، مواجهیم و از سوی دیگر مقوله‏ ی فرهنگ و جایگاهی که امروزه صنعت فرهنگ، توریسم و کالاهای فرهنگی در اقتصاد یافته ‏اند، همچنین اهمیتی که فرهنگ در حوزه سیاست پیدا کرده، مسأله‏ ی قومیت‌ها، بنیان های ارزشی کنش‌ های سیاسی به خصوص در جامعه‏ ی ایران، هر کدام به شکلی نیاز به توجه به بینش جامعه ‏شناسانه را ایجاد و اجتناب ناپذیر کرده است.

رخشنده در بخش پایانی سخنان خود گفت: اگر تاریخی به علوم اجتماعی در ایران بنگریم، می‌بینیم چه از لحاظ توسعه نهادی - یعنی نهادهای آموزشی، گروه‌ها و دپارتمان‌ها، انجمن‌های علمی، نشریات و سازمان‌های تخصصی - و چه از حیث نظری، روشی و گفتمانی، شاهد توسعه قابل توجهی در این رشته‌ها هستیم و حتی اگر این موضوع را در بستر زمان مقایسه کنیم، می‌توان گفت که چالش‌هایی که در مقابل این رشته ایجاد شده نیز تا حد زیادی به توسع ه‏ی گفتمان های این رشته در ایران کمک کرده است. معیار دیگر برای سنجش وضع علوم اجتماعی در ایران، مقایسه‏ آن در سطح بین‏ المللی و با کشورهای هم‏تراز خود است که از وضع نسبتاً مناسبی در روند توسعه‌ ی علمی برخورداریم.

سخنران بعدی نشست اکین دولی، رئیس دانشکده علم فرهنگ دانشگاه حسن الدین ماکاسار بود که او هم در بخشی از سخنان خو بیان داشت: ایران به عنوان یکی از مراکز فرهنگی در جهان شناخته شده است و ایران و اندونزی اشتراکات (هر دو کشور اسلامی با اکثریت جمعیت مسلمان) و روابط (فرهنگی) خوبی دارند و براساس تحقیقات بعمل آمده ما شاهد تأثیرات ادبی و فرهنگی (سنت‌ها، آداب و رسوم) فارسی در منطقه سولاوسی هستیم.

وی افزود: در مورد نظام فرهنگی دو کشور فضا برای گفتگو باز است و کارهایی مانند تبادل تجربیات و همکاری در انجام تحقیقات مشترک یا برگزاری نشست‌های علمی، می‌تواند انجام شود.

بصری حسن الدین، رئیس اسبق دانشگاه حسن الدین و سفیر اسبق اندونزی در ایران سخنران بعدی نشست بود که درسخنانی اظهارداشت: ایران یکی از ۴ تمدن جهانی بود (یونان و چین و روم) و ایران کشور مسلمان غیر عرب و دارای فرهنگ و تمدن عالی است و بخش آموزشی آن مورد اعتماد یونسکو است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ایران توجه زیادی به قرآن (از تلاوت تا زیبایی شکل ظاهری قرآن با خط و تذهیب عالی مزین شده و بعد معنوی و معارفی آن)، مساجد (شکل زیبا و پر از فعالیت‌های آموزشی و معنوی) دارد و مشهود است می‌توان کشور اسلامی ایران را منادی دعوت به وحدت و همکاری کشورهای مسلمان جهان بیان کرد و ایران در حال حاضر برتری در علم و فناوری و علوم اجتماعی را دارد و هفتاد درصد نیروی علمی و هسته ای ایران جوان حدود ۳۰ ساله است.

پروفسور نجم الدین، استاد گروه ادبیات آسیای غربی دانشگاه حسن الدین بعنوان آخرین سخنران در ابتدا سخنان خود را به خاطرات خوب سفرش به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد و افزود: تجربه حضور در کنفرانس اسلامی وحدت برایم بسیار جالب بود و فرصتی برایمان ایجاد شد تا بازدید از دانشگاه‌های ایران نیز داشته باشیم و از نزدیک شاهد پیشرفت علم و تکنولوژی باشیم و معتقد هستم که اگر کشورهای اسلامی از تجارب ایران در این حوزه بهره ببرند و به یک وحدت نسبی برسند یقیناً" غربی‌ها و دشمنان اسلام نخواهند توانست هر کاری که دلشان می‌خواهند انجام دهند و این وحدت باعث عزت امت اسلامی می‌شود و متأسفانه بحث سنی و شیعه ابزاری برای تفرقه اندازی دشمنان شده است.