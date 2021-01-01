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۱۲ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۰۰

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۶۲۸۶ بیمار جدید کووید ۱۹/تغییر رنگ شهرهای کرونایی

شناسایی ۶۲۸۶ بیمار جدید کووید ۱۹/تغییر رنگ شهرهای کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تازه‌ترین تغییر رنگ‌بندی شهرهای کرونایی، از شناسایی ۶۲۸۶ بیمار جدید خبر داد و گفت: در شبانه ‌روز گذشته، ۱۱۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر جمعه در ارتباط تلفنی با شبکه خبر سیما، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که از دیروز تا امروز، ۶ هزار و ۲۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند، گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۴۲۹ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و ۳۳۷ نفر رسید.

لاری ادامه داد: تا کنون ۹۹۵ هزار و ۵۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

وی افزود: ۵۰۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته لاری، تا کنون ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۶۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی با اشاره به تغییر رنگ بندی شهرهای کرونایی کشور، شرایط چهار شهرستان در استان مازندران را قرمز اعلام کرد.

لاری افزود: چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

وی ادامه داد: ۶۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۳۸۱ شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5109849

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