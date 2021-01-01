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۱۲ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

سرمربی تیم فوتسال کراپ:

اشتباه داور و غفلت خودمان باعث باخت به گیتی پسند شد

اشتباه داور و غفلت خودمان باعث باخت به گیتی پسند شد

سرمربی تیم فوتسال کراپ الوند گفت: در دقیقه آخر بازی با گیتی پسند روی اشتباه داور و غفلت خودمان گل خوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک بعد از پایان بازی گیتی پسند با کراپ الوند در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال که با برتری ۴ بر ۳ گیتی پسند تمام شد، گفت: بازی بسیار خوبی بود. به نظرم این با کیفیت ترین بازی این چند هفته لیگ برتر فوتسال بود. انتظار هم از دو تیم همین بود. برنامه ما تا اواخر بازی جواب داد. در دقیقه آخر روی غفلت خودمان و اشتباه داور گل خوردیم و باختیم.

سرمربی تیم کراپ الوند تاکید کرد: جلوی تیم بزرگی مثل گیتی پسند اشتباه کنید، مجازات می‌شوید. در این مسابقه محدودیت بازیکن هم داشتیم و با ۶-۷ نفر بازی کردیم. کسانی که مسابقه را تماشا کردند، لذت بردند.

کد مطلب 5110148

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