فعالیت سامانه بارشی در زنجان تا فردا تداوم دارد؛ افزایش نسبی دما

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی استان زنجان طی امروز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آسمان استان طی امروز قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی طی فردا نیز ادامه خواهد داشت و انتظار میرود در برخی مناطق استان، بهویژه مناطق مستعد، شاهد وقوع رگبارهای باران و رعدوبرق همراه با وزش باد باشیم.
رحماننیا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای فعالیت این سامانه، تصریح کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال افزایش موقتی شدت بارندگی و وزش باد در برخی نقاط وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاههای مسئول، توصیههای هواشناسی و هشدارهای صادرشده را مورد توجه قرار دهند.
وی بیان کرد: بارشهای رگباری میتواند در مدت کوتاه موجب افزایش روانآب در برخی مسیلها و نقاط مستعد شود، بنابراین توصیه میشود از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی در زمان فعالیت رگبارها خودداری شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین با اشاره به روند شرایط جوی استان در روزهای آینده گفت: از روز دوشنبه تا پایان هفته، شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد شد و از میزان ناپایداریها کاسته میشود.
رحماننیا درباره روند دمای هوا نیز اظهار کرد: هوای خنک تا روز دوشنبه در استان زنجان ماندگار خواهد بود و دمای هوا در این مدت همچنان در محدوده نسبتاً خنک قرار خواهد داشت.
وی افزود: از روز سهشنبه تا پایان هفته، روند دمایی استان تغییر خواهد کرد و شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود؛ بنابراین انتظار میرود شرایط دمایی استان در نیمه دوم هفته نسبت به روزهای ابتدایی آن گرمتر شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، در مجموع پس از پایان فعالیت سامانه بارشی در روزهای ابتدایی هفته، تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان پیشبینی میشود و افزایش نسبی دما نیز از روز سهشنبه آغاز خواهد شد.
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