ال جی تلویزیون نامرئی می سازد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، «ال جی دیسپلی» مشغول توسعه پنل های او ال ای دی است و تصمیم دارد قابلیت استفاده آن را برای مشتریان وسیع تر کند. در همین راستا شرکت کره ای از یک کاربرد احتمالی نمایشگرهای شفاف با کانسپت ‌Smart Bed رونمایی کرده است. در این طرح اولیه یک نمایشگر شفاف ۵۵ اینچی به عنوان تلویزیون به کار می رود و هنگامیکه از آن استفاده نمی شود، شفاف خواهد بود.

طرح اولیه ‌Smart Bed ال جی شامل یک نمایشگر او ال ای دی است که روی سقف تختخواب یا وضعیت دلخواه در خانه کاربر قرار می گیرد. فرد می تواند با فشار یک دکمه این دستگاه را به یک نمایشگر شفاف تبدیل کند. تلویزیون نامرئی همچنین از فناوری Cinematic Soun برای صوت خروجی استفاده می کند که نیاز به بلند ها را از بین می برد.

ال جی دیگر کاربرداحتمالی این نمایشگر ۵۵ اینچی را در رستوران ها عنوان کرده است. مشتریان با استفاده از این نمایشگرها می توانند فرایند آماده شدن غذا به وسیله سرآشپز را تماشا کنند. قطارهای مترو نیز با کمک این نمایشگرها می توانند اطلاعات مسیر را به مسافران نشان دهند.

به گفته شرکت، نمایشگر او ال ای دی مذکور ۴۰ درصد شفاف است. این درحالی است که نمایشگرهای ال سی دی ۱۰ درصد شفافیت دارند. پیش بینی می شود این نمایشگرهای هوشمند جایگزین پنجره در خانه های هوشمند شوند.