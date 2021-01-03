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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۹:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ساخت و تجهیز بیمارستان دامغان به بودجه ۱۴۰۰ نرسید

ساخت و تجهیز بیمارستان دامغان به بودجه ۱۴۰۰ نرسید

دامغان- نماینده دامغان در مجلس با انتقاد از عدم اختصاص اعتبارات تاسیس و تجهیز بیمارستان دوم این شهرستان در بودجه ۱۴۰۰، گفت: وقت‌کشی و سنگ‌اندازی علت اصلی این کمبود است.

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات بهداشت و درمان دامغان، بیان کرد: این شهرستان در دوران کرونا تنها با یک بیمارستان به مردم خدمات درمانی می‌داد که این امر سبب می‌شد بیماران کرونا و دیگر بیماران همگی از یک در رفت و آمد داشته باشند، تاکید کرد: دامغان به واقع نیازمند بیمارستان دوم است.

وی با بیان اینکه وجود یک بیمارستان در دامغان جوابگو نیست، افزود: بعد از پیگیری و ملاقات با وزیر بهداشت و درمان و اخذ مجوز اولیه ساخت و تجهیز بیمارستان رضایی به عنوان دومین بیمارستان دولتی دامغان انجام شد اما سنگ اندازی و وقت‌کشی‌های بسیار، هزینه‌های مذکور را در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ قرار نداد و به سال بعد موکول کرد.

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه برای تجهیز بیمارستان رضایی دو مجموعه تجهیزات پزشکی از جمله سی تی اسکن، رادیوگرافی، اکو کاردیوگرافی، اکسیژن ساز، دستگاه دیالیز و… تحویل داده شد، ابراز داشت: ۱۵ میلیارد تومان هزینه برای حل مسائل و مشکلات فنی این بیمارستان از وزارت بهداشت و درمان اخذ شده است.

علیزاده برمی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ بسته و هزینه‌های کامل ساخت و تجهیز بیمارستان دوم دامغان در آن لحاظ نشده است، گفت: انتظار است مسئولان توجه بیشتری به حوزه بهداشت و درمان شهرستان داشته باشند.

به گزارش مهر، دامغان دارای یک بیمارستان است و در دوران کرونا این امر مشکلاتی را همراه داشت از سوی دیگر انتقادات تند نماینده دامغان به دانشگاه علوم پزشکی سمنان باعث شد تا پیشنهاد تجهیز دوباره بیمارستان رضایی که سابقاً در دامغان فعال بوده، داده شود.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی سمنان معتقد است از لحاظ جمعیتی و تعداد تخت بیمارستانی دامغان به بیمارستان دوم نیاز ندارد اما مردم و مسئولان دامغانی که پیک تردد بیماران کرونایی را از نزدیک دیدند، چنین عقیده‌ای ندارند.

کد مطلب 5112407

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