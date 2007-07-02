۱۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۸

شاهنامه فردوسی تصحیح جلال خالقی مطلق رونمایی می شود

به مناسبت انتشار شاهنامه فردوسی به تصحیح انتقادی دکتر جلال خالقی مطلق مراسم رونمایی کتاب در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاصل کوشش چهل ساله دکتر جلال خالقی مطلق است. این شاهنامه چاپ های مختلفی داشته و ویرایش جلال خالقی مطلق به دیده و قضاوت شاهنامه شناسان و محققان کامل ترین چاپ آن بوده است.

دبیر این نشست رونمایی علی دهباشی است. در این مراسم که در مرکز دایره المعارف اسلامی (ناشر کتاب) برگزار می شود سیدکاظم موسوی بجنوردی، ایرج افشار، صادق سجادی، علی اشرف صادقی و جلال خالقی مطلق سخنرانی خواهند کرد.

این برنامه ساعت 17 روز سه شنبه 19 تیرماه برگزار می شود.

جلال خالقی مطلق متولد سال 1316 و تحصیل کرده رشته های شرق شناسی، ژرمانیستیک، مردم شناسی و تاریخ است. وی رساله دکتری اش را با موضوع " زن در شاهنامه " نوشته و سال های طولانی است که درباره این میراث مکتوب ادب فارسی تحقیق می کند.

