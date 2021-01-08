به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خزاعی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد با خانم فوزیه سعید، مدیرکل شورای ملی هنرهای پاکستان (PNCA) در محل دفتر وی دیدار کردو طرفین در این دیدار پیرامون زمینه های همکاری دوجانبه و همچنین راه کارهای گسترش و تعمیق روابط و همکاری‌های فرهنگی و هنری دوجانبه گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که خانم مریم معاون هنری این شورا نیز حضور داشت، طرفین برضرورت گسترش همکاریهای فرهنگی و هنری میان دوکشور ایر ان و پاکستان تاکید کردند.

دراین دیدار رایزن فرهنگی کشورمان در اسلام آباد از همکاریهای صمیمانه و تنگاتنگ شورای ملی هنرهای پاکستان با رایزنی فرهنگی در برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری درگذشته تشکر و قدردانی کرد. وی براستفاده از ظرفیت های موجود دو کشور ایران و پاکستان در حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد و همچنین از همکاری و لطف خانم فوزیه برای گسترش تعملات فرهنگی و هنری میان ایران و پاکستان قدردانی نمود.

در ادامه این دیدار خانم فوزیه، مدیرکل شورای ملی پاکستان ضمن خیرمقدم به احسان خزاعی رایزن فرهنگی کشورمان در پاکستان گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو کشور همسایه و مسلمان هستند و روابط عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی با جمهوری اسلامی ایران داریم.

وی افزود: شورای ملی هنرهای پاکستان وابسته به وزارت میراث ملی دولت پاکستان همواره برای گسترش و تعمیق روابط فرهنگی و هنری با جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند. وی آمادگی خود را برای برگزاری هر گونه برنامه فرهنگی- هنری را اعلام کرد. وی در پایان سخنان گفت: تمایل جدی به همکاری مشترک با رایزنی فرهنگی ایران از جمله اجرای برنامه‌های مشترک مانند نمایشگاه‌های فرهنگی هنری داریم.

در ادامه رایزن فرهنگی کشورمان برای همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع وحدت اسلامی تشکر و قدردانی نمود.