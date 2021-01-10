انگلیس پروژه حذف کوکی از مرورگر کروم را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان رقابت و بازارهای انگلیس اعلام کردتحقیقاتی درباره پیشنهادات گوگل برای حذف کوکی های طرف سوم و دیگر قابلیت‌های مرورگر کروم آغاز کرده است.

این درحالی است که برخی کارشناسان بیم آن دارند چنین اقدامی تبلیغات دیجیتالی شرکت‌های رقیب را محدود می‌کند. تحقیقات مذکور این موضوع را بررسی می‌کند که آیا پیشنهادات گوگل سبب می‌شود بودجه‌های تبلیغات متمرکز روی اکوسیستم گوگل به رقبای این شرکت خسارت می‌زند یا خیر.

گوگل ادعا می‌کند فناوری مذکور که از آن به عنوان پروژه Sandbox یاد می‌شود به افراد اجازه می‌دهد تبلیغات مرتبط را دریافت کنند و همچنین به حفظ مدل فعلی تبلیغات بدون ردیابی کاربران در سطح فردی کمک می‌کند.

آندرئا کوزلی مدیر ارشد سازمان رقابت و بازارهای انگلیس در این باره می‌گوید: ما در تحقیقات اخیر بازاری خود متوجه شدیم پروژه Sandbox گوگل احتمالاً روی منتشر کنندگان مانند روزنامه‌ها و البته بازار تبلیغات دیجیتال خواهدداشت.

این سازمان ادعا می‌کند شکایاتی مبنی برآن دریافت کرده که گوگل با تکیه بر این پیشنهادات از قدرت برتر خود در بازار سوءاستفاده می‌کند.

البته مرورگرهای موزیلا (فایرفاکس) و زافاری (اپل) از هم اکنون کوکی های طرف سوم را مسدود کرده‌اند.