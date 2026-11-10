به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، TPU های گوگل در درجه اول در داخل شرکت برای محصولاتی مانند جستجو، یوتیوب و جمینای به کار می روند اما این غول فناوری تراشه های مذکور را از طریق کسب و کار ابر رایانشی خود مهیا کرده تا مشتریان شرکتی هوش مصنوعی را جذب کند.

فروش TPU ها بخش مهمی از درآمدهای شرکت در سه ماهه منتهی به سپتامبر را تشکیل داد، به طوریکه درآمد گوگل کلاود بیش از دوبرابر افزایش یافت و به ۳۰.۷۱ میلیارد دلار رسید.

تراشه های جدید ۸tx و ۸i Max نسخه های بازطراحی شده پردازشگرهای فعلی برای نیازهای خاص مشتری هستند. ۸tx با هدف عرضه به سازمان های دولتی و شرکت ها در صنایع که نیاز به حفاظت از داده های حساس دارند، ارائه شده است.

این تراشه با فناوری پردازشگر های AMD و داده های رمزگذاری در سطح سخت افزاری یکپارچه می شودو تا تا دوبرابر بیش از نسخه های قدیمی سرعت پردازش ارائه می کند. از سوی دیگر ۸i Max برای کاربردهای هوش مصنوعی که نیاز به پردازش مقدار زیادی اطلاعات به طور یکجا دارند، عرضه شده است.

دو تراشه در کنار یکدیگر بسته ای برای حافظه و قدرت رایانش اضافی فراهم می کنند وبه همین دلیل برای دستیارهای کدنویسی، استدلال ریاضی و فعالیت های اکتشاف دارو اهمیت دارند.

امین وحدت مدیر ارشد فناوری گوگل و معاون ارشد بخش هوش مصنوعی و زیرساخت این شرکت در یک پست وبلاگی نوشت دو سیستم جدید براساس بازخورد مشتریان درباره نیازهای خاص شان طراحی شده اند.

وی در بخش دیگری نوشته است: با توجه به آنکه رایانش از انسان به مقیاس عامل هوش مصنوعی حرکت می کند، کسب وکارها خواستار شتاب دهنده هایی هستند که می توانند در سراسر پنجره وسیع مدل های هوش مصنوعی استدلال کنند. علاوه بر آن برخی از مشتریان که تحت نظارت قوانین سختگیرانه فعالیت می کنند خواستار قابلیت های رمزگذاری خاص برای فعالیت های خود هستند.