به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پاسگاه محیط‌بانی بخش توکهور و هشت‌بندی ظهر سه شنبه با حضور کاظم شریفی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، بخشدار توکهور و هشت‌بندی، رئیس دادگستری و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

منطقه توکهور و هشت‌بندی به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های طبیعی و تنوع گونه‌های جانوری، از مناطق حائز اهمیت زیست‌محیطی به شمار می‌رود و زیستگاه گونه‌های کمیاب و در معرض خطر انقراض است.

با توجه به تهدیدهایی همچون شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه‌های طبیعی، راه‌اندازی این پاسگاه اقدامی ضروری در راستای تقویت نظارت، افزایش گشت‌های حفاظتی و برخورد با متخلفان زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

افتتاح این مجموعه، گامی مؤثر در صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه و فراهم‌سازی زمینه حفاظت بهتر از حیات‌وحش برای نسل‌های آینده خواهد بود.