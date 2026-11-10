به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی گفت: توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و دامی از الزامات اساسی تأمین امنیت غذایی، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت و افزایش نیاز به مواد غذایی در کنار محدودیت منابع تولید، ضرورت توسعه صنایع تبدیلی را دوچندان کرده است، افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و عرضه محصولات کشاورزی، علاوه بر افزایش ماندگاری محصولات، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از هدررفت منابع را فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از ۱۱ واحد صنایع تبدیلی در ۶ شهرستان فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به محل اجرای این طرح‌ها گفت: واحدهای جدید در شهرستان‌های شیراز، مرودشت، بیضا، زرقان، جهرم و داراب به بهره‌برداری رسیده‌اند و در حوزه فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، دامی و طیور فعالیت می‌کنند.

بهجت حقیقی ادامه داد: تولید فرآورده‌های گوشتی و لبنی، بسته‌بندی تخم‌مرغ، تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و همچنین فعالیت‌های مرتبط با کشتارگاهی از جمله زمینه‌های فعالیت این واحدهاست.

وی با تشریح ظرفیت تولیدی این طرح‌ها بیان کرد: مجموع ظرفیت فرآوری و تولید ۱۱ واحد به ۱۴۶ هزار تن می‌رسد و میزان جذب مواد خام آن‌ها نیز بیش از ۱۷۱ هزار تن در سال است.

صنایع تبدیلی؛ حلقه اتصال تولید به ارزش افزوده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر نقش صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی گفت: تبدیل مواد خام به محصولات فرآوری‌شده و برخوردار از ارزش افزوده بیشتر، امکان عرضه متنوع‌تر محصولات به بازار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

به گفته وی، توسعه این صنایع همچنین در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و دامی نقش مؤثری دارد؛ چراکه محصولاتی مانند شیر، گوشت و تخم‌مرغ در صورت نبود امکانات مناسب فرآوری، نگهداری و بسته‌بندی، در معرض افت کیفیت و ضایعات قرار می‌گیرند.

تقویت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق تولیدکننده

بهجت حقیقی با اشاره به آثار اقتصادی توسعه صنایع تبدیلی عنوان کرد: فعالیت این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، با افزایش تقاضا برای مواد اولیه، رونق فعالیت دامداری‌ها و مرغداری‌ها و گسترش خدمات حمل‌ونقل و بسته‌بندی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی غیرمستقیم را نیز فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و غذایی از بخش‌های مهم تکمیل‌کننده زنجیره تولید کشاورزی هستند، خاطرنشان کرد: توسعه هدفمند این صنایع می‌تواند ضمن کاهش وابستگی بازار به عرضه محصولات خام، ارزش اقتصادی تولیدات داخلی را افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: تداوم سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و تکمیلی، مسیر افزایش بهره‌وری منابع، تقویت امنیت غذایی، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان را هموار می‌کند.