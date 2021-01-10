به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شانزده فیلم راه یافته به بخش مستند سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در انتظار رای داوران برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سینمایی به تهیه‌کننده و کارگردان اثر مستند برگزیده این دوره جشنواره هستند.

سی و نهمین جشنواره فیلم فجر همانند دوره‌های پیشین در بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، اما این دوره از جشنواره به دلیل شیوع بیماری کرونا در بخش‌های مختلف از جمله بخش مستند تغییراتی داشته است. حذف هیات انتخاب، نخستین تغییر در این زمینه بود. سال گذشته هیأت انتخابی سه نفره شامل مرتضی شعبانی، رامین حیدری فاروقی و بابک بهداد از میان فیلم‌های مستند بلند متقاضی که تولید آن‌ها بعد از سال ۱۳۹۷ بود و در دوره‌های قبل متقاضی حضور در جشنواره فجر نبودند، ۱۰ فیلم را که مدت زمان آن حداقل ۷۰ دقیقه بود برای رقابت در بخش مستند انتخاب کردند.

در این دوره و براساس گفته سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر جشنواره، در هیچ بخشی هیات انتخابی وجود ندارد و تمامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه ملی مستندهای بلند چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» برای رقابت و دریافت تندیس بلورین بهترین مستند سی و نهمین جشنواره فیلم فجر داوری خواهند شد.

براین اساس ۱۶ فیلم مستند بلند در انتظار نظر هیات داوران برای دریافت تندیس هستند، اما تغییر در ترکیب هیات داوران هم یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در این دوره از جشنواره است.

سال گذشته فیلم‌های مستند، کوتاه و سینمایی نگاه نو توسط یک هیات داوری بررسی شدند که این جمع داوران یعنی مهدی جعفری، روح‌الله حجازی، مصطفی رزاق کریمی، فرشته طائرپور، هادی مقدم‌دوست تنها شاهد حضور یک مستندساز در ترکیب خود بود، اما در این دوره با توجه به در نظر نگرفتن بخشی مجزا تحت عنوان «نگاه نو» و داوری آثار فیلمسازان اولی در بخش مسابقه ملی، ترکیب هیات داوری بخش مستند و کوتاه اندکی تغییر کرده و در میان اسامی داوران شامل سعید پوراسماعیلی، امیر توده‌روستا، محمدعلی فارسی، محمد کارت و سام کلانتری، نام سه مستندساز به چشم می‌خورد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند بلند سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به تهیه‌کننده و کارگردان فیلم برگزیده این هیات اهدا خواهد شد. سال گذشته سام کلانتری کارگردان، حامد شکیبانیا و محسن شاه‌محمدمیراب تهیه‌کنندگان فیلم مستند «جایی برای فرشته‌ها نیست» محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این تندیس را دریافت کردند.

همچنین سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه سردار شهید سلیمانی) بنا به پیشنهاد هیات داوران بخش‌های مختلف، با انتخاب دبیر جشنواره اهدا خواهد شد که به گفته طباطبایی‌نژاد ممکن است این سیمرغ به یک فیلم مستند یا کوتاه اختصاص یابد.