روش نگهداری کاکتوس و تکثیر آن در خانه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تکثیر و نگهداری کاکتوس در منزل و محل کار نسبتاً آسان است و به راحتی می‌توانید انواع مختلف کاکتوس را پرورش دهید.

آشنایی با کاکتوس‌ها

کاکتوس در ابتدا فقط در شمال، جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد داشت، اما امروزه در بسیاری از مناطق گرم و خشک جهان می‌توان این گیاه را یافت. کاکتوس‌ها از تیره کاکتوسیان و از میخک‌سانان به شمار می‌آیند که اغلب آن‌ها به دو نوع خاردار و گوشتی هستند. اکثریت آن‌ها ریشه عمقی داشته و ساقه‌های شبکه مانندی که دارند به عنوان یک منبع تغذیه آب برای آنها عمل می‌کند. ساقه‌های کاکتوس نیز توسط تیغ‌هایی که بر روی آن وجود دارد محافظت می‌گردد. در برخی از گونه‌های این گیاه برگ و گل نیز مشاهده می‌شود. جهت خرید کاکتوس می‌توانید به گل فروشی گُل‌سِتان یکی از خلاق‌ترین و معتبرترین گلفروشی‌های تهران، که با فروش گل و گیاه تازه و بی‌نظیر پذیرای شما عزیزان می‌باشد مراجعه فرمایید.

شرایط نگهداری کاکتوس

کاکتوس به دلیل رشد آسان و شرایط نگهداری راحتی که دارد یک گیاه پرطرفدار است. جهت نگهداری کاکتوس در منزل یا محیط کار شرط اصلی داشتن نور می‌باشد این گیاه به نور فراوان نیاز دارد. قرار دادن آن‌ها در داخل اتاق و پشت پنجره‌های جنوبی بسیار گزینه مناسبی برای رشد آن‌هاست. در صورتی که نور طبیعی به صورت کافی وجود نداشته باشد می‌توانید از نورهای مصنوعی به صورت مکمل استفاده نمایید.

آبیاری کاکتوس نیز نکته مهمی در شرایط نگهداری این گیاه است. در طی فصل رشد کاکتوس‌ها باید بیشتر از دوران استراحت آن آبیاری شوند، برنامه تعریف شده خاصی جهت آبیاری انواع کاکتوس وجود ندارد و آبیاری هر کاکتوسی به گلدان، خاک، آب و هوا و سایر عوامل مشابه بستگی دارد. حتماً این موضوع را در نظر داشته باشید که کاکتوس‌ها در اثر آبیاری زیاد پوسیده می‌شوند.

دما ی مورد نیاز کاکتوس‌ها نیز مورد بعدی از شروط نگهداری این گیاه می‌باشد هر کاکتوس می‌تواند در فصل رشد خود دمای ۳۲ تا ۳۸ درجه را تحمل نماید و بهترین دما در فصل استراحت آن ۷ تا ۱۲ درجه سانتیگراد می‌باشد. هوای سردی که در فصل استراحت وجود دارد، می‌تواند منجر به گلدهی گیاه در فصل رشد شود. بهترین و مطلوب‌ترین درجه نگهداری کاکتوس‌ها ۱۸ تا ۳۲ درجه سانتیگراد است. خاک کاکتوس را می‌توان با مخلوط کردن یک قسمت از خاک گلدان با یک قسمت ماسه و کمی شن که برای عبور راحت‌تر آب است تهیه نمود. لایه‌های خاک کاکتوس باید به این ترتیب باشند: ابتدا ریگ ریز، سپس خاک گلدان به همراه ماسه، بعد از آن خزه یا پوست برنج و در مرحله آخر هم ریگ یا خرده سفال را اضافه کنید.

تکثیر کاکتوس در خانه

زمان تکثیر کاکتوس فصل بهار و تابستان می‌باشد. البته این کار در فصول دیگر نیز امکان پذیر است. یکی از روش‌های رایج تکثیر کاکتوس قلمه زدن است. توجه داشته باشید که شیوه قلمه زدن در اکثر کاکتوس‌ها به یک شکل صورت می‌گیرد. برای قلمه زدن کاکتوس ابتدا می‌بایست یک قسمت از گیاه را که حداقل یک سال دارد انتخاب نمایید، بعد از انتخاب با یک شی تیز آن را برش دهید. بهتر است که برش جهت قلمه را پس از آبیاری گیاه انجام دهید تا آب درون بافت قلم ذخیره شود و باعث مقاومت بیشتر آن جهت تکثیر گردد.

۳ تا ۱۵ روز قلمه را در محیطی خنک و سایه قرار داده تا پینه ببندد و بسته شود اینکار به این علت انجام می‌شود که اگر قلمه پینه نزند و بسته نشود قارچ‌ها از طریق خاک وارد قلمه می‌شوند. بعد از بسته شدن قلمه آن را در خاکی که قبلاً با قارچ‌کش ضدعفونی شده است بکارید. ارتفاع و میزان بلندی قلمه‌هایی که در خاک قرار می‌گیرند باید بین ۱ تا ۳ سانتی‌متر باشد. پس از عبور از این مرحله تا زمان ریشه دار شدن گیاه باید آنرا در مکانی خنک و سایه به دور از آفتاب قرار دهید.

قلمه را پس از کاشت آبیاری نکنید قلمه در حال حاضر فاقد ریشه است و باقی ماندن آب در خاک قلمه باعث از بین رفتن آن می‌شود. ابتدا آبیاری را با میزان خیلی کم آغاز کرده و بعد از گذشت سه هفته که ریشه تشکیل شد آبیاری را به میزان معمولی انجام دهید.

پیوند زدن کاکتوس

روش دیگر تکثیر کاکتوس‌ها روش پیوند زدن است. کاکتوس‌ها پس از گذراندن ۴ تا ۵ سال تازه وارد دوران گلدهی می‌شوند. یکی از دلایل استفاده از عمل پیوند زدن کاکتوس همین موضوع است. با پیوند زدن روی یک کاکتوس پایه مناسب می‌توان عمر گلدهی را تا ۳ الی ۴ ماه پایین آورد. علاوه بر این با انجام پیوند کاکتوس می‌توانیم شکل و ظاهر متفاوتی از یک کاکتوس ایجاد کنیم که برخی از نظر زیبایی بسیار شگفت‌انگیز می‌شوند. منظور از کاکتوس پایه که به آن در روش پیوند اشاره شد کاکتوسی است که در پیوند به عنوان پایه پیوند درون گلدان قرار می‌گیرد. اگر علاقمند به نگهداری کاکتوس در محیط پیرامون خود هستید با آموزش تکثیر این گیاه می‌توانید مجموعه زیبایی از انواع کاکتوس به وجود آورید.

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