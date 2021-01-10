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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۵۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

۲۲ هزار ‌بیمار کرونایی کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافتند

۲۲ هزار ‌بیمار کرونایی کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافتند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بهبودی ۲۲ هزار و ۶۳ ‌نفر از بیماران کرونایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: امروز ۳۱۴ جواب نمونه از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج دریافت شد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد موارد جدید کرونا در استان مثبت بود، تصریح کرد: بیشترین موارد در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و بهمئی به ثبت رسید.

یزدان پناه از فوت ۴۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۵۹ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونای استان بستری است.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: ۴۴ نفر مبتلای قطعی کرونا در بیمارستان‌ها بستری بوده و ۱۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: همچنین تعداد مبتلایان کرونا در استان طی ماه اخیر کاهش یافت.

کد مطلب 5118981

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