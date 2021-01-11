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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

«مجردها» به شبکه پنج می‌آیند

«مجردها» به شبکه پنج می‌آیند

فیلم سینمایی «مجردها» به کارگردانی اصغر هاشمی از شبکه پنج پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، فیلم سینمایی «مجردها» به کارگردانی اصغر هاشمی و تهیه کنندگی یدالله شهیدی سه شنبه ۲۳ دی ماه بعد از خبر ساعت ۲۴ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

این اثر طنز به نویسندگی فرهاد توحیدی محصول سال ۱۳۸۳ است و محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، مجید صالحی، الناز شاکردوست، آتیلا پسیانی و منوچهر آذری در آن بازی می‌کرده اند.

در «مجردها» سه جوان برای رسیدن به آرزوهایشان تصمیم می‌گیرند برای کار به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بروند اما با دزدیده شدن پول‌هایشان، در مسیر دیگری قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5119280

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