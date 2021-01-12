به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، علی حاجی ابراهیمی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت به صورت کلی تلاش دارد تا یک ارتباط مؤثر میان علوم زیستی مانند داروسازی و پزشکی و علوم حوزه رایانه برقرار کند. مسائلی مانند فناوری اطلاعات حوزه سلامت، پرونده‌های الکترونیک، مشاوره‌های آنلاین، نسخه‌های آنلاین و تبلیغات تخصصی در حوزه پزشکی و دارویی از جمله برخی محورهای فعالیت این شرکت را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: برای مسائلی در زمینه تبلیغات برخط شرکت‌های دارویی، پزشکی و تجهیزات پزشکی، حفره‌ها و چالش‌هایی وجود داشت و شرکت‌های سنتی تبلیغاتی نمی‌توانستند درک صحیحی از ماهیت محصولات این حوزه را به مخاطب، ارائه کنند. به همین دلیل یک تیم فکری مجرب در این شرکت تشکیل شد و در این زمینه توافقات بسیار خوبی با شرکت‌های معتبر دارویی منعقد شد.

حاجی ابراهیمی در ادامه ضمن تاکید بر ادامه تحقیقات در این شرکت، گفت: شرکت‌های داروسازی برای آزمایش مواد و داروهای مختلف روی گیرنده‌ای که در درون بدن قرار دارد، گاهاً هزینه‌های گزافی را متحمل می‌شوند، آنها مواد مختلفی را که معمولاً قیمت بالایی هم دارد را آزمایش می‌کنند تا ببینند گیرنده‌های درون بدن به کدام یک از این مواد و داروها، واکنش مناسبی نشان می‌دهد.

این فعال دانش‌بنیان در ادامه گفت: بر این اساس این شرکت نرم‌افزاری در این زمینه طراحی کرد تا به واحد تحقیقات شرکت‌های دارویی کمک کند تا هزینه بسیار کمتری را متحمل شوند و پیش از آغاز تحقیقات، بدانند که از کدام مواد و داروها استفاده کنند. این نرم‌افزار با یک چهارم قیمت پکیج‌های مشابه عرضه می‌شود.

وی ضمن توضیح فعالیت‌های مختلف این شرکت بیان کرد: سعی کرده‌ایم به جای اخذ وجه برای خدمات این نرم‌افزار کار را به صورت برد برد درآوریم و خدمات دیگری از این شرکت‌ها دریافت کنیم. در حال حاضر نیز این شرکت، برنامه‌های متنوعی را برای طراحی چند نرم افزار مختلف در این حوزه، در دست اجرا دارد.