به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مستندسازی و ثبت لحظات زندگی کودکان در دوران کرونا، تقویت نگاه جستجوگر و خلاق نسبت به دنیای پیرامون، دانش‌افزایی، پرورش مهارت‌های تجربی، علمی و هنری کودکان، ایجاد انگیزه کار و فعالیت در دوران خانه‌نشینی، قرنطینه و مقابله با افسردگی و انزوا طلبی کودکان و در نهایت آموزش این نکته که کودکان چطور به دنبال فرصت‌های جدید در شرایط دشوار باشند؟ جشنواره‌ای با محوریت «کودکان و دوران کرونایی» برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی‌هنری «فرفره» در چهار حوزه عکاسی، نقاشی، شعر و داستان‌کوتاه برگزار خواهد شد که محوریت موضوعی همه بخش‌ها «کودکان و دوران کرونایی» است. در ادامه مقررات و آئین‌نامه شرکت در حوزه‌های مختلف این جشنواره به تفکیک آورده شده است؛

• بخش ادبی

- داستان کوتاه:

این بخش محدودیت سنی ندارد.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با سه اثر در جشنواره حضور داشته باشد.

داستان‌های نوشته شده باید در قالب فایل word با فونت B Nazanin، برای کودکان و نوجوانان حداکثر ۱۵۰۰ کلمه و بزرگسالان ۵۰۰۰ کلمه بر روی سایت جشنوارهبارگذاری شوند.

- شعر:

این بخش محدودیت سنی ندارد.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با سه اثر در جشنواره حضور داشته باشد.

شعرها باید در قالب فایل word با فونت B Nazanin بر روی سایت جشنوارهبارگذاری شوند.

• بخش هنری

- نقاشی:

گروه سنی شرکت‌کنندگان: کودکان و نوجوانان

قطع اثر: آزاد

تکنیک اثر: مداد رنگی

هر شرکت‌کننده می‌تواند با سه اثر در جشنواره شرکت کند.

شرکت‌کنندگان باید عکس اثر (نقاشی) خود را برای مرحله انتخاب با کیفیت مناسب (رزولوشن dpi300) بر روی سایت جشنواره بارگذاری کنند.

در صورت انتخاب اطلاع‌رسانی شده و برای مرحله داوری برگزیدگان، اصل اثر درخواست خواهد شد.

نقاشی‌ها نباید دارای پاسپارتو و قاب باشند.

- عکاسی:

این بخش محدودیت سنی ندارد.

قطع اثر: آزاد

تکنیک اثر: آزاد

هر شرکت‌کننده می‌تواند با سه اثر (تک عکس یا مجموعه) در جشنواره شرکت کند.

عکس‌ها می‌توانند رنگی یا سیا ه و سفید باشند.

عکس‌ها باید با فرمت JPG و رزولوشن dpi300 و با حجم حداکثر 6mb بر رویسایت جشنواره بارگذاری شوند.

تصاویر ارسالی با موبایل نباید کمتر از ۸ مگاپیکسل باشد.

عکس‌ها با کیفیت نامناسب از داوری جشنواره حذف خواهند شد.

ویرایش عکس‌ها تا جایی که موجب خدشه‌دار شدن تصاویر نشود بلامانع است.

عکس‌ها نباید دارای امضا، پاسپارتو، قاب، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هرگونه نشانه‌های تصویری باشند.

همچنین آئین‌نامه کلی این جشنواره و شیوه ارسال آثار بدین شرح است:

- شرکت برای تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان عکاسی، نقاشی، شعر وداستان‌نویسی در این مسابقه آزاد است و محدودیتی برای شرکت در بیش از یک بخش وجود ندارد.

- آثار ارسالی بر اساس رده‌بندی سنی توسط هیئت داوران تفکیک و مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

- ثبت‌نام در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان‌پذیر است، بنابراین لازم است درخواست‌کنندگان با مراجعه به سایت www.capf.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و کد رهگیری مربوطه را دریافت کنند. در صورتیکه این کد ارسال نشد با دبیرخانه تماس حاصل نمائید.

- دریافت آثار از طریق سایت و ایمیل جشنواره به دبیرخانه در مهلت مقرر امکان‌پذیر است و بعد از موعد مقرر، اثر داوری نخواهد شد. در صورت تمدید مهلت مقرر برای ارسال آثار، اخبار آن در رسانه‌های رسمی و معتبر کشور اطلاع‌رسانی‌خواهد شد.

- با ارسال آثار به جشنواره فرهنگی، هنری فرفره «کودکان و دوران کرونایی»، صاحب اثر یا نماینده قانونی وی، اختیار و اجازه می‌دهد تمام حقوق مادی و معنوی آثار ارسالی را به این جشنواره واگذار می‌نماید و با حفظ نام و مشخصات صاحب اثر امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت. در صورتی که شرکت‌کننده زیر سن قانونی است، اولیای کودک باید «فرم شماره ۲» شرکت در جشنواره را پرکرده و امضا کنند.

- تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات اعلام شده است.

- پس از راهیابی آثار به جشنواره امکان تعویض آنها وجود ندارد و شرکت‌کنندگان فقط یک‌بار می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، بنابراین امکان اصلاح و ارسال مجدد وجود ندارد.

- از نظر برگزارکننده، ارسال کننده اثر مالک مادی و معنوی اثر شناخته می‌شود. بنابراین هرگونه مغایرت و پیامدهای ناشی از آن با مسئولیت ارسال‌کننده خواهد بود.

- تصمیم‌گیری در مورد مسائل پیش‌بینی نشده به عهده برگزارکننده است.