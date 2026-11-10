افشین ورزند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف اظهارکرد: از عملکرد اعضای شورای حل اختلاف شهرستان نمین تشکر می کنم که با تلاش های این عزیزان، شاهد موفقیت‌های چشمگیر در کاهش دعاوی و افزایش سطح صلح در جامعه هستیم.

وی آماری از عملکرد شورای حل اختلاف شهرستان در نیمه نخست سال جاری ارائه و افزود: در شش ماهه اول سال جاری، مجموعاً ۶۳۶ فقره پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است که از این میان، ۳۷۹ فقره با موفقیت به مرحله سازش و مصالحه رسیده است.

رئیس دادگستری شهرستان نمین با تأکید بر این موضوع که این رقم نشان‌دهنده نرخ حدودا ۶۰ درصدی سازش در پرونده‌های ارجاعی است تصریح کرد: این موفقیت و رسیدن به سطح بالای مصالحه، گویای تلاش‌های جهادی، صبر و عملکرد فوق‌العاده اعضای شورای حل اختلاف نمین است که توانسته‌اند با رویکردی عدالت‌محور، از ورود بسیاری از پرونده‌ها به مراحل طولانی قضایی جلوگیری کنند.

وی در پایان بر ضرورت ادامه این مسیر برای تقویت فرهنگ صلح و آشتی در میان شهروندان تأکید کردند.