به گزارش خبرگزاری مهر،استاندار هرمزگان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته مینابی، کوروش زارعی را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، برای درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی، آمده است؛ خبر درگذشت هنرمند فرهیخته، متعهد و نام‌آشنای هرمزگان و کشور، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب اندوه و تأثر عمیق شد و جامعه فرهنگی و هنری استان را در سوگ یکی از چهره‌های ارزشمند و اثرگذار خود نشاند.

استاندار هرمزگان یادآور شده؛ مرحوم کوروش زارعی، فرزند برومند خطه هنرپرور میناب، از هنرمندانی بود که با عشق، تعهد و پشتکار، عمر پربار خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین سپری کرد و با حضور مؤثر در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، آثار و نقش‌های ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

در بخشی دیگر از پیام استاندار هرمزگان آماده است؛ بی‌تردید، جایگاه هنری و کارنامه پربار این هنرمند فقید، تنها به ایفای نقش و کارگردانی محدود نمی‌شود؛ بلکه تلاش‌های ارزشمند او در پرورش استعدادهای جوان، گسترش هنرهای نمایشی و اعتلای جریان تئاتر دینی، آیینی، انقلابی و مردمی، بخشی ماندگار از میراث فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود.

آشوری یادآور شده است؛ درگذشت این هنرمند برجسته، ضایعه‌ای تلخ برای هرمزگان و جامعه هنری ایران است؛ استانی که همواره فرزندان فرهیخته و خلاق آن در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری، نام و آوازه این سرزمین را در گستره ملی و فراتر از آن اعتلا بخشیده‌اند. بی‌گمان، نام و آثار زنده‌یاد زارعی در حافظه فرهنگی و هنری هرمزگان و ایران ماندگار خواهد ماند.

در بخش پایانی این پیام آمده است؛ اینجانب این ضایعه اندوهبار را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، مردم شریف میناب و هرمزگان، جامعه هنری کشور، هنرمندان عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، همکاران، شاگردان و دوستداران آن فقید تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و اجر جزیل مسئلت دارم.