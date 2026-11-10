به گزارش خبرگزاری مهر،«دو از۱۰» فقط ادامه یک داستان نیست؛ پایان‌بندی یک سه‌گانه‌ای است که سال‌ها با شخصیت‌هایش نفس کشیده و حالا مخاطب را به یکی از پرتنش‌ترین و احساسی‌ترین مقاطع زندگی آن‌ها می‌برد.

اگر «سی و ۳» روایت تولد یک قهرمان بود و «بیست و ۲» میدان تقابل اندیشه‌ها و نبردهای پنهان را به تصویر می‌کشید، «دواز۱۰» داستان بهای سنگینی است که انسان‌ها برای باورهای خود می‌پردازند.

این رمان، در بستری از رخدادهای پرالتهاب منطقه، تنها به جنگ و عملیات نمی‌پردازد؛ بلکه از تنهایی، فقدان، امید، خیانت، وفاداری و تصمیم‌هایی سخن می‌گوید که می‌توانند سرنوشت افراد و حتی ملت‌ها را تغییر دهند.

در این اثر، نبرد اصلی فقط روی زمین اتفاق نمی‌افتد. جنگ واقعی، نبرد ذهن‌ها، اطلاعات، فناوری و اراده‌هاست؛ جایی که هر تصمیم، هر اشتباه و هر انتخاب، هزینه‌ای فراتر از تصور دارد. شخصیت‌هایی که سال‌ها یکدیگر را می‌شناسند، این بار وارد مرحله‌ای می‌شوند که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند از گذشته خود فرار کند.

«دو از۱۰» تلاش کرده تصویری داستانی از دنیای پیچیده جنگ‌های نوین، عملیات اطلاعاتی و رویارویی انسان‌هایی ارائه دهد که هرکدام خود را در جبهه حق می‌بینند. همین نگاه باعث شده شخصیت‌های داستان، صرفاً مهره‌های یک نبرد نباشند؛ بلکه انسان‌هایی با زخم‌ها، خاطرات، تردیدها و انگیزه‌های عمیق باشند.

«دو از۱۰» پایان یک سه‌گانه است؛ پایانی که تلاش می‌کند تا آخرین صفحه، مخاطب را میان هیجان، احساس و تعلیق نگه دارد؛ بی‌آنکه پاسخ همه پرسش‌ها را از پیش آشکار کند.