به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست های کشورهای گروه هفت در پاریس با دفاع از پیت هگست وزیر جنگ این کشور مدعی شد که تلاش ها برای استیضاح وی ناعادلانه است!

روبیو اضافه کرد: عملکرد هگست خوب بوده و من با او همکاری می کنم. ممکن است رسانه ها و اعضای کنگره تلاش های وی را نبینند. هگست بسیار باهوش است! نخستین عامل در تعیین سیاست های خارجه آمریکا رئیس جمهور این کشور بوده و هست.

به تازگی نیز حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که خواهان برکناری پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی، مفاد قانونی و گریز از مجازات است.

وی اضافه کرد که اگر ترامپ هگست را برکنار نکند دموکرات ها مأموریت استیضاح وی را اجرا خواهند کرد. جنگ علیه ایران این کشور را قدرتمند تر کرده و دموکرات ها برای پایان دادن به آن تلاش می کنند.

جفریز تصریح کرد که هیچ بهانه ای برای باقی ماندن هگست در پست خود وجود ندارد. عملکرد وی برای مردم آمریکا فاجعه بار بوده و هگست بی کفایت ترین وزیر جنگ آمریکا در تاریخ این کشور به شمار می رود. من از بهار ۲۰۲۵ از ترامپ خواسته ام هگست را برکنار کند. امیدوارم طی هفته جاری این کابوس ملی به پایان برسد.