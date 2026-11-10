سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های ملی، از اولویت‌های پلیس در حوزه امنیت اقتصادی است و در این راستا، مأموران به‌صورت مستمر فعالیت‌های اقتصادی و موارد مشکوک را رصد می‌کنند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، از نگهداری مقادیری گازوئیل خارج از شبکه توزیع در یک واحد صنعتی مطلع شدند و رسیدگی به این موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مرجع قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان این عملیات، ۲۷۳ هزار و ۶۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف شد.

حسنوند با اشاره به ارزش قابل توجه سوخت کشف‌شده تصریح کرد: ارزش این میزان فرآورده نفتی بنا بر اعلام کارشناسان، ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی گفت: در این رابطه یک نفر شناسایی شد و پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی، برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: عرضه و توزیع خارج از شبکه سوخت، علاوه بر وارد کردن خسارت به سرمایه‌های ملی، می‌تواند موجب اخلال در روند تأمین و توزیع قانونی فرآورده‌های نفتی شود.

وی افزود: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، با هرگونه قاچاق و تخلف در حوزه فرآورده‌های نفتی برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد و از شهروندان و فعالان اقتصادی نیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع قانونی به پلیس اطلاع دهند.