به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پس از وقوع سیلاب بزرگ سال ۹۸ و تخریب گسترده بستر رودخانه‌های استان که منجر به خسارات عدیده به اماکن و اراضی مجاور رودخانه‌ها شد، شرکت آب منطقه‌ای با دریافت اعتبارات جبران خسارت بلافاصله با انتخاب پیمانکاران ذیصلاح اقدام به لایروبی، ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه‌ها کرد.

وی، گفت: ازجمله کارهای انجام شده احداث دایک حفاظتی روستای «چم‌گرداب»، «دمرود افرینه»، حفاظت از جاده خرم‌آباد - پلدختر در محدوده اردوگاه «ملاوی» و «جلگه خلج، و لایروبی و ساماندهی برخی رودخانه‌ها در مناطق حساس و آسیب دیده استان بود که به طور کامل و ۱۰۰ درصد پایان یافته است و طول کامل این پروژه‌ها با احتساب لایروبی حدود ۱۱۰ کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: از دیگر اقدامات انجام شده ساماندهی و لایروبی حدود ۲۲ کیلومتر از رودخانه‌های استان شامل روستاهای حاشیه رودخانه کشکان در شهرستان چگنی، پلدختر، دلفان، دورود، خرم‌آباد و بروجرد و تثبیت طول ۴۱۱ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌های استان به مساحت در سامانه «کاداستر» ثبت املاک استان است.

حسن نژاد، شروع مطالعات طرح تفضیلی ساماندهی رودخانه‌های لرستان در همه نقاط آسیب‌پذیر به طول ۱۵۱.۵ کیلومتر، انعقاد و شروع عملیات اجرایی قراردادهای مطالعه حد بستر و حریم رودخانه‌های استان به طول ۳۴۰ کیلومتر، شروع عملیات اجرایی قرارداد روپر گذاری رودخانه‌های الیگودرز، ازنا، «ماربره»، «دره تخت» و «هرو» به طول حدود ۲۲۵ کیلومتر، اعلام عمومی حد بستر و حریم قسمتی از رودخانه‌های مطالعه شده شهرستان‌های بروجرد، دورود، خرم آباد و چگنی به طول ۲۸۷.۸۴ کیلومتر، آزادسازی تصرفات رودخانه‌ای به مساحت حدود پنج هکتار از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.

وی، بیان داشت: همچنین تهیه نقشه‌های آزادسازی برای شروع عملیات در سه ماه سوم سال به طول ۱۱۲ کیلومتر در سطح شهرهای استان و جانمایی نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌های استان در محدوده طرح‌های هادی روستایی و تفصیلی شهری از دیگر اقدامات مهم انجام شده شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ۹ ماهه اخیر بوده است.